Gonzalo Bernardos aclara por qué no hay viviendas baratas: “Habría que cobrar el metro cuadrado a 3.500 euros”

El mal endémico del acceso a la vivienda en nuestro país son los altos precios. Ninguna sorpresa hasta ahí. El último informe de Idealista sobre el precio de la vivienda en nuestro país del mes de diciembre indica que se paga a 14,7 euros el metro cuadrado. Esto supone un incremento del 1 % con respecto al mes anterior y un 8,5 % más que el mismo mes del año anterior.

El tema del acceso a la vivienda se abordó en uno de los últimos programadas de LaSexta Xplica, donde el economista Gonzalo Bernardos apuntaba a que “PP y PSOE no han tenido políticas de vivienda", en relación a las políticas que se llevan a cabo por parte del Gobierno. Por contra, ha explicado que sí que la tenido Podemos, “que decía que se ha construido demasiado; que el boom inmobiliario, que después fue burbuja, es un gran problema", comenta Bernardos para añadir que esto se lo han creído los grandes partidos pero la realidad es que “no se ha construído nada en los últimos 17 años", lamenta. "En el año 2006 se iniciaban 725.000 viviendas, en el año 2013, 33.000. Esto ha caído en picado. Y de aquellos polvos tenemos estos lodos", afirma.

La compraventa de viviendas logra su mejor noviembre en 18 años, con 58.500 operaciones / Europa Press

Los problemas del promotor inmobiliario y del tamaño de la vivienda

El también Doctor en Economía explicaba que las exigencias a los promotores son lo que encarece la construcción y que no les sale rentable “si no cobra el metro cuadrado construido, sin espacios comunes a 3.500 euros euros. Por lo tanto, no pueden salir viviendas baratas", explica.

Pero este no es el único problema, a juicio de Bernardos. El analista explicaba que las comunidades autónomas y los ayuntamientos exigen que las viviendas tenga un tamaño determinado y que “no se pueden hacer viviendas de 40 metros, son de 80”.

La vivienda se encarece un 13,1% al cierre del año, según Tinsa / Europa Press

Para Bernardos, esta política está "en contra de lo que pide el joven". "El joven pide independizarse y una vivienda de 40 metros ya le parece fantástica si la puede comprar a un precio de 150.000 euros", asegura. "Pero no se permite construir por la sencilla razón de que la administración va por un lado, el mercado por otro, y nadie que se dedica desde la administración al mercado de la vivienda es consciente de lo que hay", sentencia.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, Bernardos afirma que la manera de aumentar la oferta inmobiliaria es muy sencilla: que la administración o el banco avale al promotor el 50 % del importe del suelo.