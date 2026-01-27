525 euros más para pensionistas que vivan de alquiler: requisitos para pedir la ayuda

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales retos económicos para miles de personas mayores en España. Para quienes dependen de pensiones muy reducidas, el pago del alquiler absorbe una parte sustancial de sus ingresos mensuales, dejando poco margen para otros gastos básicos.

Las pensiones no contributivas, destinadas a personas que no han podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral o que carecen de recursos suficientes, se sitúan entre las prestaciones más bajas del sistema. Muchos de sus beneficiarios no disponen de vivienda en propiedad y deben afrontar alquileres en un mercado tensionado, con subidas continuas y escasa oferta asequible. Esta combinación de ingresos limitados y costes elevados de vivienda ha puesto el foco en la necesidad de reforzar las ayudas públicas dirigidas a este colectivo.

525 euros al año

A partir de 2026, un nuevo complemento anual de 525 euros buscará aliviar parcialmente esta situación. La medida está dirigida a pensionistas que perciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez y que residen en una vivienda alquilada. Esta ayuda no sustituye a la ya existente a nivel estatal, sino que se suma a ella, de modo que las personas que cumplan todos los requisitos podrán llegar a percibir hasta 1.050 euros adicionales al año para hacer frente al pago del alquiler.

Un refuerzo económico para mayores con pensiones no contributivas frente al coste del alquiler / INFORMACIÓN

Requisitos

El complemento está pensado exclusivamente para un perfil muy concreto de beneficiarios. Solo podrán acceder a él quienes tengan reconocida una pensión no contributivay no sean propietarios de ninguna vivienda. Además, deberán vivir de alquiler y figurar como titulares del contrato de arrendamiento. La normativa excluye expresamente los casos en los que el arrendador sea un familiar directo, la pareja o un familiar hasta el tercer grado, con el objetivo de garantizar que la ayuda se destina a situaciones reales de mercado y no a acuerdos dentro del entorno familiar.

Entre los requisitos también figura la necesidad de acreditar una residencia mínima en la vivienda alquilada antes de solicitar la ayuda. Será necesario demostrar que el inmueble constituye el domicilio habitual del solicitante y que se ha residido en él durante un periodo continuado, que se fija en al menos un año o, según la regulación concreta, un mínimo de días previos a la solicitud. En el caso de viviendas compartidas por varias personas que perciben pensiones no contributivas, solo podrá beneficiarse del complemento quien figure como titular del contrato de alquiler, o, si hay varios titulares, el que aparezca en primer lugar.

Cómo pedir la ayuda

La ayuda no se concederá de manera automática. Para acceder a ella será necesario presentar una solicitud dentro de una convocatoria pública. Los interesados deberán acreditar su condición de pensionistas no contributivos, aportar el contrato de alquiler vigente y justificar que cumplen todas las condiciones exigidas. La tramitación tendrá carácter anual y estará gestionada por el organismo competente, que revisará la documentación y resolverá las solicitudes en los plazos establecidos. El pago del complemento de 525 euros se realizará en un único abono anual, una vez aprobada la ayuda. Este complemento se aplicará en la Comunidad de Madrid.