Cómo conseguir hasta 9.000 euros en la renta si haces reformas en casa: paso a paso para lograr la deducción fiscal

Cada vez más personas buscan tener una vivienda más eficiente energéticamente. Reformar un hogar para reducir el consumo energético implica un ahorro a largo plazo en las facturas, pero también puede suponer un importante beneficio fiscal. Este incentivo cobra aún más interés si se traduce en un ahorro directo en la declaración de la renta.

Hasta 9.000 euros de ahorro

Si estás pensando en mejorar la eficiencia de tu vivienda, es importante saber que existe una deducción oficial que puede alcanzar hasta 9.000 euros. Se trata de una medida dirigida a quienes realizan obras en casa con el objetivo de reducir el gasto energético. Para acogerse a ella, se deben cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos establecidos por la normativa fiscal.

El pasado 23 de diciembre de 2025 se anunció la prórroga del Real Decreto-ley 19/2021, que regula estas deducciones. Con esta ampliación, el plazo para beneficiarse de la medida se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que permite a los contribuyentes contar con más tiempo para planificar y ejecutar las reformas necesarias.

Mejora de la eficiencia energética

La deducción está condicionada a que la reforma mejore la eficiencia energética de la vivienda. Para acreditarlo, es obligatorio disponer de un certificado de eficiencia energética previo, es decir, un documento oficial que indique el nivel de eficiencia de la vivienda antes de las obras. Tras la reforma, será necesario obtener un nuevo certificado, emitido por un técnico competente, que confirme la mejora obtenida gracias a la intervención.

Cómo conseguir hasta 9.000 euros en la renta si haces reformas en casa: paso a paso para lograr la deducción / INFORMACIÓN

Un ejemplo concreto de cómo funciona esta deducción lo encontramos en el siguiente caso: si una persona logra reducir al menos un 7 % la demanda de calefacción o aire acondicionado en su vivienda, podrá acceder a una deducción del 20 %, con una base máxima anual de 5.000 euros y una deducción máxima de 1.000 euros.

También para viviendas alquiladas

Es importante destacar que esta medida no se limita a la vivienda habitual. También pueden beneficiarse de ella quienes reformen viviendas alquiladas o en expectativa de alquiler, lo que amplía el abanico de posibles destinatarios de la deducción fiscal. En todos los casos, se debe acreditar debidamente la titularidad del inmueble y el cumplimiento de los requisitos energéticos.

Además del ahorro energético, el proceso debe documentarse correctamente. Tanto el certificado inicial como el posterior deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos. Sin esta certificación oficial, no se podrá justificar ante la Agencia Tributaria que la mejora energética se ha producido, y por tanto no se podrá aplicar la deducción en la renta.

Noticias relacionadas

Fecha tope

La fecha tope para acogerse a estas deducciones es el 31 de diciembre de 2027. Hasta ese momento, los contribuyentes pueden realizar las obras necesarias y presentar la documentación correspondiente para beneficiarse del ahorro fiscal. Todo el procedimiento, requisitos y condiciones están recogidos de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla el funcionamiento de esta deducción por obras de mejora energética en viviendas.