Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Grabar a tu jefe sin avisar es totalmente legal"

En el ámbito laboral, las relaciones entre empleados y superiores no siempre transcurren sin tensiones. En ocasiones, los trabajadores se enfrentan a situaciones de abuso, acoso o irregularidades que requieren pruebas para ser defendidas ante un tribunal. En este contexto, una pregunta frecuente es si es legal grabar conversaciones con el jefe sin su consentimiento. La respuesta, según la legislación española y confirmada por el Tribunal Constitucional, es sí, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Este tipo de grabaciones pueden convertirse en una herramienta clave para el trabajador cuando se trata de acreditar situaciones delicadas como amenazas, insultos, órdenes ilegales o incluso un despido verbal. Pero no todo vale: existen límites legales muy claros sobre cómo, cuándo y para qué se puede realizar esta grabación sin vulnerar derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones o la privacidad.

Grabar a tu jefe

A este respecto se ha pronunciado el abogado Ignacio de la Calzada, quien ha afirma que “grabar a tu jefe sin avisar es totalmente legal y no requiere su consentimiento”. De la Calzada recordó que “la mejor prueba que puedes tener en un juicio es una grabación que te puede servir para demostrar horas extra, pagos en negro o incluso un despido verbal”, siempre y cuando quien graba sea parte activa de la conversación.

El abogado aclara que la legalidad de estas grabaciones depende de la participación directa en la conversación. “Esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional en 1984 y es que no se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones si grabas una conversación en la que tú intervengas”. Por tanto, si el trabajador está presente y hablando, puede registrar la charla sin incurrir en ilegalidad.

Dejar el móvil grabando

No obstante, el experto también matizó que hay límites muy claros que no deben sobrepasarse. “Lo que no es legal es dejar el móvil grabando e irte a otro lado”. En ese caso, se trataría de una grabación encubierta que sí atentaría contra el derecho al secreto de las comunicaciones, y por tanto, podría ser considerada ilegal. Solo es válida si el trabajador permanece en la conversación y es partícipe de lo que se dice.

La finalidad de la grabación es otro aspecto determinante en su legalidad. Estas pruebas son legales si se utilizan para defender los derechos del trabajador: por ejemplo, en procedimientos judiciales o denuncias ante la Inspección de Trabajo. Casos típicos incluyen presiones indebidas, amenazas, trato vejatorio, negación de derechos laborales o imposición de órdenes que contravienen la normativa vigente.

No publicar el vídeo

Sin embargo, el uso de la grabación tiene un límite claro e infranqueable: su difusión pública. “Grabar para un juicio o una denuncia es legal”, explicó el abogado, pero “publicarla en redes o enviarla a terceros puede suponer un problema serio”