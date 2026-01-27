Michael Burry, el hombre que se hizo multimillonario prediciendo la gran crisis financiera, apuesta ahora (de nuevo) por GameStop

Michael Burry no es un inversor cualquiera. Su nombre quedó grabado en la historia de las finanzas —y en la cultura popular— por anticipar el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, una apuesta que le convirtió en multimillonario y que fue retratada en el libro y la película "The Big Short". Casi dos décadas después, el gestor estadounidense vuelve a captar la atención de los mercados con un movimiento que ya hizo temblar Wall Street en el pasado: ha vuelto a comprar acciones de GameStop.

La reacción no se hizo esperar. Este lunes, los títulos de la compañía de videojuegos subieron hasta un 8,8 % en una sola sesión, el mayor avance intradía desde mayo, con un fuerte incremento del volumen de negociación y un renovado interés por parte de los inversores más especulativos.

¿Quién es Michael Burry y por qué tantos le hacen caso?

Una escena de la película "The Big Short" ("La gran apuesta" se tituló en España) / JAAP BUITENDIJK

Para entender el revuelo, conviene retroceder unos años. Burry fue uno de los pocos gestores que detectó antes que nadie el colapso del mercado hipotecario estadounidense, apostando contra productos financieros que parecían intocables. Cuando el sistema se derrumbó, su fondo ganó cientos de millones de dólares.

Desde entonces, cada movimiento suyo es seguido con lupa. Aunque no siempre acierta, su historial hace que muchos inversores interpreten sus decisiones como una señal de alerta… o de oportunidad.

GameStop, la acción que desafió a Wall Street

GameStop es conocida por ser la acción "meme" por excelencia. En 2021, pequeños inversores coordinados en redes sociales dispararon su precio hasta niveles históricos, provocando pérdidas millonarias a grandes fondos que apostaban por su caída.

En aquel episodio, Ryan Cohen, fundador de Chewy, tomó una participación relevante en la empresa y acabó convirtiéndose en su presidente y consejero delegado. Michael Burry también era accionista entonces, aunque más tarde aseguró que vendió antes de la subida más explosiva.

Desde aquel pico, la acción ha vivido subidas espectaculares… y caídas igual de pronunciadas. A día de hoy, sigue muy lejos de su máximo, con una pérdida acumulada cercana al 72 % en los últimos cinco años, aunque en 2026 suma ya un 21 % de revalorización.

Por qué Burry vuelve a confiar en GameStop

En una reciente publicación en Substack, Burry explicó las razones de su renovada apuesta. Lejos del ruido en redes sociales, el inversor se centra en elementos más clásicos:

Confianza en Ryan Cohen y en su estrategia para transformar la compañía.

y en su estrategia para transformar la compañía. Un flujo de caja sólido , algo poco habitual en empresas en plena reconversión.

, algo poco habitual en empresas en plena reconversión. Importantes pérdidas fiscales acumuladas , que permiten reducir el pago de impuestos durante años.

, que permiten reducir el pago de impuestos durante años. Bajo gasto en inversiones, lo que protege la liquidez.

La publicación en Substack de Michael Burry sobre GameStop / INFORMACIÓN

En palabras del propio Burry, el valor tiene una característica muy apreciada por los inversores: el riesgo a la baja estaría limitado por el valor de sus activos, mientras que el potencial al alza sigue abierto. "Es una de las inversiones más asimétricas que existen hoy en la bolsa estadounidense", escribió.

Traducido al lenguaje común: lo que se puede perder está relativamente acotado, pero lo que se puede ganar podría ser mucho mayor.

El factor especulativo sigue vivo

La reaparición de Burry también ha reactivado el lado más especulativo del mercado. Los inversores en derivados se lanzaron a comprar opciones de compra (calls), lo que elevó la volatilidad a niveles no vistos desde diciembre.

No es la primera vez que ocurre desde 2021. GameStop ha protagonizado repuntes bruscos impulsados por mensajes de influyentes financieros, aunque en la mayoría de ocasiones el entusiasmo se ha diluido con el tiempo.

¿Una nueva historia de éxito… o un déjà vu?

Evolución histórica del precio de las acciones de GameStop / INFORMACIÓN

Burry también dejó caer un posible catalizador adicional: una adquisición corporativa impulsada por Ryan Cohen, que recientemente aumentó su participación en la empresa. De producirse, podría dar un nuevo impulso a la cotización.

Sin embargo, las dudas siguen ahí. Muchos analistas cuestionan si GameStop será capaz de transformar con éxito su modelo de negocio, pasando de una red de tiendas físicas en declive a una empresa adaptada al mundo digital.

La apuesta de Michael Burry no garantiza nada. Pero el hombre que se hizo multimillonario viendo venir el desastre cuando nadie más lo hizo vuelve a fijarse en una acción que divide opiniones. Si esta vez volverá a acertar… es algo que solo el tiempo dirá.