Un juzgado declara procedente el despido de una empleada del hogar por preparar platos precocinados y congelados

Una empleada del hogar fue despedida en Murcia por pérdida de confianza en ella. La jefa de esta empleada le comunicó que consideraba que desatendía sus labores de higiene y limpieza y que basaba la comida en platos precocinados y congelados.

La empleada del hogar la denunció y ahora la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha confirmado la procedencia del despido.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ha estimado parcialmente el recurso presentado por la trabajadora contra la sentencia dictada por un juzgado de lo Social y condena a la demandada a pagarle 1.400 euros como indemnización y por falta de preaviso, aunque se mantiene la procedencia del cese.

El texto explica que la denunciada afirmaba que el despido fue una medida discriminatoria adoptada por su jefa por haber entrado en una situación de incapacidad temporal por ansiedad, pero ambos tribunales apuntan a que éste fue acordado con anterioridad a esa situación y que no consta cuándo la empleadora tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, no puede considerarse un despido nulo.

En cuanto a un posible despido improcedente, el TSJRM señala que la falta de puesta a disposición de la indemnización reclamada no conlleva esa improcedencia, sin perjuicio de su efectivo abono.