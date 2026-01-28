La seria advertencia del abogado laboralista Juanma Lorente: “Dile no a tu jefe si te obliga a esto”

En el entorno laboral, muchos trabajadores tienden a acatar sin cuestionar cualquier orden que venga de su superior, incluso cuando puede vulnerar sus derechos. El miedo a represalias, a perder el empleo o a deteriorar el ambiente de trabajo provoca que, en demasiadas ocasiones, se diga “sí” por inercia, sin detenerse a comprobar si lo solicitado es legal o está dentro de las obligaciones contractuales.

Sin embargo, cumplir órdenes injustificadas o contrarias a la ley perjudica al trabajador y puede generar responsabilidades legales para la empresa. Por ello, es fundamental conocer en qué situaciones se puede decir que no. El abogado laboralista Juanma Lorente aclara de forma concreta tres casos muy comunes en los que el trabajador tiene derecho a negarse sin que ello implique una sanción o despido procedente.

El jefe no siempre tiene razón

“Tu jefe no siempre tiene la razón”, afirma Lorente, que detalla con precisión los tres supuestos en los que los empleados pueden oponerse legalmente a una orden directa.

Prevención en riesgos laborales

El primer caso es cuando el empresario te obliga a trabajar con máquinas o herramientas para las que no tienes formación en prevención de riesgos laborales. En palabras del abogado: “puedes decirle que no a tu jefe si te hace trabajar con máquinas para las que no tienes formación en prevención de riesgos laborales”. Esto se ampara en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que nadie puede ser obligado a desempeñar tareas que pongan en riesgo su seguridad sin la formación adecuada.

Días festivos

El segundo supuesto tiene que ver con los días festivos. Muchos empleados no saben que, si su contrato no recoge la obligación de trabajar en festivos y nunca lo han hecho antes, la empresa no puede imponerlo de forma unilateral. Así lo aclara Lorente: “cuando te obligue a trabajar en festivos sí o sí: si en tu contrato no viene que tienes que trabajar en festivos y no has trabajado en festivos nunca, tu empresa no te puede obligar a trabajar en festivos. Está prohibido y le puedes decir que no”. Esto significa que cualquier modificación de ese tipo debe hacerse con acuerdo entre ambas partes, no por imposición del empleador.

Horas extra

El tercer y más habitual de los casos son las horas extra. Existe la falsa creencia de que son obligatorias cuando la empresa lo requiere, pero el abogado es contundente: “las horas extra no son obligatorias, por lo tanto tu jefe no puede decirte que trabajes sí o sí horas extra. Puedes decirle que no vas a trabajar en horas extra porque no es obligatorio. Las trabajarás si tú quieres”. Salvo en casos de fuerza mayor regulados por ley, las horas extra siempre son voluntarias y el trabajador tiene derecho a rechazarlas sin sufrir consecuencias disciplinarias.

Decirlo por escrito

Lorente subraya un aspecto fundamental para protegerse frente a posibles represalias: cómo decir que no. En su consejo profesional, insiste en que no basta con una negativa verbal. “Es importante que si le vas a decir que no a tu jefe lo hagas bien. Y bien es por escrito”, indica el abogado. Esto permite dejar constancia formal de la negativa y sus motivos, lo que protege al trabajador en caso de conflicto o sanción.

Negarse por escrito también permite documentar que la orden empresarial contravenía derechos fundamentales o condiciones contractuales. Una simple nota firmada, un correo electrónico enviado desde el correo de empresa o un documento entregado en recursos humanos puede ser suficiente para demostrar que el trabajador actuó de forma correcta y con respaldo legal.