Ojo a esta deducción en la Renta: cómo ahorrar hasta un 40% en el IRPF por reformar tu vivienda

Muchos contribuyentes se enfrentan cada primavera a la declaración de la Renta con la sensación de que es un trámite poco flexible. Sin embargo, el IRPF incluye numerosas deducciones que pueden suponer un ahorro importante. El problema es que una gran parte de la ciudadanía desconoce estas ventajas fiscales o no sabe que puede acogerse a ellas si cumple determinados requisitos.

Entre todas las opciones disponibles destacan las deducciones relacionadas con la vivienda. No solo afectan a quienes compran casa o pagan una hipoteca, sino también a quienes realizan reformas con un objetivo concreto. En un contexto de precios energéticos elevados y mayor preocupación por la eficiencia, Hacienda permite reducir de forma notable la factura fiscal si se aprovechan correctamente las deducciones vinculadas a la mejora energética de los hogares.

Hasta el 40% de deducción

A partir de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en abril, miles de españoles podrán beneficiarse de una deducción que puede alcanzar hasta el 40 % en viviendas individuales y hasta el 60 % en edificios residenciales completos. Esta posibilidad existe gracias a la prórroga aprobada mediante el Real Decreto-ley 16/2025, que amplía el plazo para aplicar estas ventajas fiscales. La medida está en vigor desde el 1 de enero de 2025 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026, ampliándose hasta 2027 en el caso de las rehabilitaciones de edificios.

Eficiencia energética

La clave de esta deducción está en la eficiencia energética. En España, todas las viviendas deben contar con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE), que clasifica los inmuebles en una escala que va de la letra A, la más eficiente, a la G, la menos favorable. Esta calificación refleja el consumo energético de la vivienda y, en la práctica, se traduce en un mayor o menor gasto en calefacción y refrigeración. Las reformas que logran mejorar este indicador son las que dan derecho a la deducción en el IRPF.

Las ayudas están dirigidas a la mejora de la eficiencia energética y pueden lograrse a través de la mejora de ventanas y cerramientos. / Pexels

Cómo ahorrar con estas reformas

El porcentaje de ahorro fiscal no es único ni automático, sino que depende del resultado de las obras realizadas. Si la reforma consigue reducir al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración, el contribuyente podrá aplicarse una deducción del 20 %, con una base máxima anual de 5.000 euros. Si el ahorro alcanza el 30 % o la vivienda obtiene una calificación energética A o B, la deducción sube hasta el 40 %, con una base máxima anual de 7.500 euros. En el caso de edificios residenciales, el incentivo puede llegar al 60 % si se reduce en un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o se logra una clase energética A o B, con un límite de 5.000 euros por vivienda.

Para acceder a esta ventaja fiscal no basta con realizar la obra y declararla. Es obligatorio acreditar la mejora energética mediante dos certificados oficiales: uno previo a la reforma y otro posterior que demuestre el cambio. Ambos deben ser expedidos por un técnico acreditado y el certificado final deberá emitirse antes del 1 de enero de 2027 en el caso de viviendas individuales. Además, la normativa excluye los pagos en efectivo, por lo que las obras deben abonarse mediante tarjeta, transferencia bancaria o cheque nominativo para que el gasto sea deducible.

Esta deducción puede aplicarse tanto a la vivienda habitual como a otras viviendas en propiedad que estén alquiladas o vayan a destinarse al alquiler antes de finales de 2027. En comunidades de propietarios, cada vecino podrá deducirse la parte proporcional que le corresponda según su coeficiente de participación.