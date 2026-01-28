La denuncia de Miguel Haro, jubilado de ASJUBI40: “He cotizado más de 43 años y me recortan la pensión mes a mes”

La Asociación ASJUBI 40 lleva años reclamando un cambio en el sistema de pensiones que, según defienden, perjudica de forma directa a miles de jubilados en España. El colectivo agrupa a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social y que, pese a ello, sufren recortes mensuales en sus pensiones debido a los coeficientes reductores aplicados en el momento de su jubilación. Su principal objetivo es claro: acabar con lo que consideran una discriminación injusta hacia quienes más han contribuido al sistema.

Desde ASJUBI 40 insisten en que existe una mayoría social y parlamentaria favorable a corregir esta situación y recuerda que el propio Gobierno ha reconocido en varias ocasiones que se trata de una asignatura pendiente. Por eso, sus reivindicaciones se centran en exigir una solución inmediata utilizando los instrumentos legales que ya existen para aprobar medidas sociales urgentes.

La reclamación de Miguel Haro

En este contexto se sitúa la reclamación de Miguel Haro, pensionista y miembro activo del movimiento, que ha alzado la voz de forma directa contra el Ejecutivo. Haro cuestiona que se anuncien medidas sociales sin pasar por el Congreso mientras la situación de los jubilados con largas carreras de cotización sigue sin resolverse. Según afirma, si existe una vía rápida para aprobar iniciativas sociales, la solución que reclaman desde ASJUBI 40 debería tramitarse por ese mismo camino.

El pensionista apela directamente a la ministra responsable, recordándole sus propias palabras sobre asuntos que no pueden esperar al trámite parlamentario. Para Haro, la justicia con quienes han cotizado más de 40 años es precisamente uno de esos asuntos urgentes. En su reclamación subraya que el Gobierno ya no necesita testar la opinión del Congreso, ya que en noviembre quedó claro que existe un respaldo mayoritario a esta demanda, tanto a nivel social como parlamentario.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz. / Marta Fernández - Europa Press

Miguel Haro insiste en que no aceptan más explicaciones basadas en trámites, plazos o supuestas dificultades técnicas. En su opinión, cuando existe voluntad política, las soluciones llegan. Por eso rechaza que se hable de falta de tiempo o de procesos largos, y recalca que la situación actual es consecuencia exclusiva de una decisión política que se puede revertir de inmediato si así se quiere.

En su caso personal, Haro explica que ha cotizado 43 años y medio, a los que se suman 15 meses de servicio militar obligatorio. Sin embargo, denuncia que, pese a esa extensa carrera de cotización, su pensión se ve recortada cada mes de manera injusta, una situación que asegura compartir con miles de jubilados en su misma situación.

El pensionista concluye su reivindicación con un mensaje directo y sin matices. Recuerda que no son una moneda de cambio en el debate político, sino ciudadanos con derechos reconocidos. Reitera que cada vez son más mayores y que el tiempo juega en su contra, por lo que no pueden permitirse más esperas. Si la vía es el decreto, exige que se utilice para hacer justicia de forma inmediata, sin excusas y sin dilaciones, reclamando que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y actúe ahora.