El SEPE busca trabajadores para una de las profesiones más demandadas de nuestro país y no se requiere experiencia

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social las profesiones más demandadas en nuestro país son las de enfermería, analista de sistemas informáticos, desarrollo de páginas web, ingenieros software, administradores de redes e ingenieros industriales.

Enfermería también sale como la segunda profesión en el listado de ocupaciones con mayor futuro, de entre las que tienen título universitario. Este trabajo es uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario de nuestro país, ya que además de profesionales muy cualificados son los que más tratan con el paciente y los que están con ellos en el día a día. No sólo en un quirófano, en la UCI o cerca de la cama de un hospital, también en centros de salud, en residencias de mayores, en centros de atención domiciliaria y en un alto etcétera. En muchos casos, son el primer y el último apoyo que recibe una persona durante su proceso de recuperación.

El aumento de la demanda de estos profesionales sanitarios puede responder al envejecimiento de la población, que cada vez necesita más cuidados y más especializados. Igualmente, la pandemia del covid-19 fue un punto de inflexión para la profesión y se vio la necesidad de reforzar las plantillas. Igualmente, los profesionales de enfermería son muy demandados en otros países, por lo que la movilidad también es un punto a favor.

La alta demanda de profesionales de enfermería responde a varios factores. Por un lado, el envejecimiento de la población ha incrementado la necesidad de cuidados continuados y especializados, especialmente en enfermedades crónicas. Por otro, la experiencia vivida durante la pandemia puso de manifiesto la escasez estructural de personal sanitario, acelerando jubilaciones y evidenciando la urgencia de reforzar plantillas.

A esto se suma la movilidad laboral internacional: muchos enfermeros españoles encuentran oportunidades en otros países, lo que genera vacantes difíciles de cubrir dentro del sistema nacional. Además, la ampliación de servicios sociosanitarios y la apuesta por la atención personalizada han disparado la necesidad de estos profesionales.

Ofertas de trabajo como enfermero

En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay varias ofertas para trabajar como enfermero que no requieren experiencia previa. Estas son algunas de ellas: