Oro parece, Tether es: la paradoja de la empresa de criptomonedas que se ha forrado gracias al activo más antiguo

Las criptomonedas llevan años presentándose como la gran alternativa al sistema financiero tradicional: digitales, descentralizadas y, sobre todo, emancipadas de los viejos refugios de valor. Pero 2026 nos está dejando una ironía difícil de ignorar. Una de las mayores empresas del ecosistema cripto ha disparado sus beneficios no gracias al bitcoin ni a la blockchain, sino al activo más antiguo y conservador que existe: el oro.

Tether, conocida mundialmente por emitir la stablecoin USDT —la criptomoneda vinculada al dólar más utilizada del planeta—, se ha convertido silenciosamente en uno de los mayores poseedores privados de oro del mundo. Y lo ha hecho justo cuando el metal precioso vive una de las mayores revalorizaciones de su historia reciente.

El precio del oro ha alcanzado este mes de enero un nuevo récord, superando los 5.200 dólares por onza, muy lejos de los 3.858 dólares con los que cerró el pasado septiembre. En apenas un año, su revalorización ronda el 85 %. Detrás de esta escalada hay una combinación explosiva: guerras comerciales, tensiones geopolíticas, desconfianza en los mercados y una creciente sensación de fragilidad del sistema financiero global. En ese contexto, los inversores han vuelto a hacer lo que llevan siglos haciendo cuando todo tiembla: refugiarse en el oro.

Una fortuna dorada

Paolo Ardoino, CEO de Tether, en la que fue su primera visita a Estados Unidos para defender la transparencia de USDT / INFORMACIÓN

Tether supo leer ese movimiento antes que muchos. En los últimos meses, la empresa emprendió una agresiva estrategia de compra de lingotes que la llevó a acumular 116 toneladas de oro hasta el pasado septiembre. En el último trimestre añadió otras 27 toneladas más, una operación que, por sí sola, le reportó unos beneficios estimados de 5.000 millones de dólares gracias a la subida del precio del metal.

Según cálculos del Financial Times, el valor actual del oro en manos de Tether asciende ya a unos 24.000 millones de dólares. Una cifra que no solo impresiona por sí misma, sino por lo que representa: convierte a la compañía cripto en el mayor poseedor privado de oro del mundo, por delante de grandes fortunas y al nivel —o incluso por encima— de bancos centrales de países como Corea del Sur, Hungría o Grecia.

De la blockchain a los lingotes

El oro logra un nuevo récord al superar los 5.200 dólares la onza / EFE

La paradoja es evidente. Mientras buena parte del discurso cripto ha defendido la superación de los activos "antiguos", Tether ha encontrado en el más clásico de todos una fuente de estabilidad y rentabilidad extraordinaria. No se trata solo de una apuesta financiera: es también una declaración estratégica. El oro aporta algo que incluso las stablecoins necesitan desesperadamente en tiempos de incertidumbre: confianza.

Este movimiento revela una verdad incómoda para el ecosistema digital: cuando el mundo entra en pánico, la tecnología no siempre basta. Incluso las empresas que operan en el corazón del dinero digital acaban recurriendo a activos físicos, tangibles y universalmente aceptados para blindar su balance. En otras palabras, la revolución cripto también necesita anclas.

Así, mientras el bitcoin y otras criptomonedas siguen atrapadas en ciclos de volatilidad y debates regulatorios, Tether ha demostrado que el negocio no siempre está en desafiar al sistema, sino en entenderlo mejor que nadie. En plena era digital, el oro —ese metal que ha sobrevivido a imperios, guerras y crisis— vuelve a brillar. Y lo hace, curiosamente, de la mano (o en las manos) de una de las empresas más influyentes del universo cripto.