Un piloto de avión revela su sueldo: "Hasta 9.000 euros al mes cuando te haces comandante"

La de piloto de avión es una de las profesiones más admiradas y cotizadas del mundo. Desde pequeños, muchos niños sueñan con volar por los cielos al mando de un avión comercial, atraídos por la idea de viajar y ejercer una profesión de alto prestigio. El imaginario colectivo sitúa al piloto como una figura de responsabilidad, y no es para menos: se trata de uno de los oficios con mayor nivel de exigencia técnica y preparación.

Con el paso de los años, esa vocación infantil se mantiene viva en muchas personas, sobre todo cuando descubren que, además de la pasión por volar, la profesión puede ofrecer una retribución económica considerable. Es precisamente esta combinación la que empuja a muchos jóvenes a formarse como pilotos comerciales, a pesar del elevado coste y la larga duración del proceso de preparación.

¿Cuánto cobra un piloto?

Ahora bien, ¿cuánto cobra realmente un piloto de avión? Aunque desde fuera pueda parecer que todos los pilotos ganan cifras astronómicas desde el primer día, la realidad es bastante distinta. Según el testimonio de Jorge Feliú, piloto en activo, los comienzos no son tan espectaculares como se suele pensar. “¿Cuánto creéis que cobra un piloto de aviación al mes, aproximadamente? Pues bien, no es todo como pinta. Al principio los pilotos no cobramos una cifra desorbitada”, explica.

Esto es lo que cobra un piloto de aviones. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Durante los primeros meses de carrera, el sueldo de un piloto puede situarse entre los 2.000 y los 2.500 euros mensuales. Sin embargo, con el paso del tiempo y la acumulación de horas de vuelo, el salario tiende a incrementarse notablemente. “Obviamente, con la experiencia ese sueldo va subiendo y, ya cuando te haces comandante, el sueldo puede llegar a los 8.000 o 9.000 euros al mes”, asegura el piloto. Estas cifras dependen de múltiples factores: la aerolínea en la que se trabaje, el tipo de operación (vuelos nacionales, internacionales, de carga o de pasajeros), el contrato firmado y el país donde se ejerza la profesión.

A pesar de lo tentador que pueda resultar centrarse en lo que se puede llegar a cobrar, el propio piloto advierte sobre la importancia de enfocarse en otros aspectos. “Más que obsesionarte con lo que cobrarías en un futuro como piloto de aviación, es más importante tener claro cómo vas a llevar tu formación, cuánto tiempo puedes invertir, cuánto dinero vas a gastar, qué estilo de vida querrías llevar en tu futuro como piloto”, reflexiona.