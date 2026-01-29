¿Qué pasará con el precio del alquiler en Alicante? La Inteligencia Artificial tiene un pronóstico para 2026

Primero fue con el precio de la vivienda y ahora con el precio del alquiler: la Inteligencia Artificial (IA) pronostica un descenso en la provincia de Alicante.

El portal inmobiliario Fotocasa cuenta con un Índice Predictivo de alquiler DataVenues para intentar avanzar qué pasará con el precio de la vivienda en nuestro país. Este índice combina el uso de la IA y del Big Data para hacer su pronóstico. La herramienta estima que durante el primer trimestre de 2026 el precio del alquiler en España habrá un escenario diverso con capitales de provincia con subidas relevantes, otro grupo con precios estables y otro con descensos significativos.

Donde va a subir más el alquiler en España

Este índice indica que Baleares y el interior y norte encabezan las mayores subidas previstas de los alquileres. Palma de Mallorca es la capital con el mayor incremento trimestral previsto (+7,4 %) seguidas de Soria (+6,3 %), Salamanca (+6,3 %), Santander (+6,2 %), Burgos (+4,3 %), Cuenca (+3,8 %), León (+2,8 %) y Guadalajara (+1,0 %).

Según María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, estos aumentos previstos en capitales del interior y del norte “responden a un cambio en la demanda. Cada vez más inquilinos buscan ciudades con mayor calidad de vida, menor presión turística y precios asequibles que los de las grandes capitales o las zonas costeras más tensionadas”.

Otras ciudades donde los precios también subirán, pero de forma más moderada son San Sebastián (+2,3 %), Lleida (+2,3 %), Sevilla (+1,9 %), Córdoba (+1,9 %), Cáceres (+1,8 %), Granada (+0,9 %), Badajoz (+0,79 %) y Jaén (+0,4 %).

¿Dónde bajará el precio del alquiler?

Por contra, la IA también predice descensos en los precios del alquiler. Este es el listado de ciudades donde más bajará, según Fotocasa:

Toledo (- 7,0 %)

Tarragona (- 4,5 %)

Bilbao (- 4,3 %)

Huelva (- 3,8 %)

Segovia (- 3,4 %)

Huesca (- 3,0 %)

Valladolid (- 2,3 %)

Cádiz (- 1,5 %)

Alicante (- 1,1 %)

Teruel (- 0,9 %)

Oviedo (- 0,6 %)

Logroño (- 0,6 %)

Málaga (- 0,5 %)

Así pues, si para el precio de la vivienda Fotocasa pronosticaba que bajará un 1,5 % para el del alquiler la reducción se queda en -1,1 %.

En este sentido, Matos analiza que estos descensos de algunas capitales “pueden interpretarse como ajustes puntuales tras episodios de fuerte calentamiento. No se trata de un cambio de ciclo, sino de un ajuste puntual”.