¿Cuánto puedes ganar con 100 euros en bitcoin?

Invertir en bitcoin ya no es solo cosa de expertos en finanzas o perfiles tecnológicos. Cada vez más personas se hacen la misma pregunta antes de dar el paso: si invierto 100 euros en bitcoin, ¿cuánto puedo ganar realmente? La respuesta corta es clara: depende del momento, del tiempo que mantengas la inversión y de tu tolerancia al riesgo. La larga, mucho más interesante.

Qué pasaría hoy si inviertes 100 euros en bitcoin

Bitcoin es un activo altamente volátil. Eso significa que su precio puede subir o bajar con fuerza en periodos cortos de tiempo. Con 100 euros no compras un bitcoin entero, sino una fracción, algo totalmente normal en el mundo cripto.

Por ejemplo, como el precio del bitcoin ronda hoy los 74.850 euros, tus 100 euros te darían aproximadamente 0,0012 BTC. A partir de ahí, todo depende de cómo evolucione el mercado.

Escenarios posibles: de pérdidas rápidas a ganancias inesperadas

Representación simbólica del Bitcoin / RECURSO

Para entender el potencial real, conviene plantear varios escenarios:

📉 Escenario negativo

Si el bitcoin cae un 20%, tus 100 euros pasarían a valer 80 euros. Este tipo de movimientos no son raros y pueden ocurrir en semanas o incluso días.

📈 Escenario moderado

Si, en cambio, el bitcoin sube un 30%, tu inversión se convertiría en 130 euros. No es una cifra espectacular, pero sí una rentabilidad muy superior a la de productos tradicionales como cuentas de ahorro.

🚀 Escenario alcista

En momentos de fuerte euforia, el bitcoin ha llegado a duplicar o triplicar su precio en menos de un año. En ese caso, 100 euros podrían convertirse en 200 o incluso 300 euros. Eso sí, estos movimientos suelen venir acompañados de correcciones bruscas.

¿Y a largo plazo?

Evolución del precio del Bitcoin en los últimos años. / CoinMarketCap

Aquí es donde muchos inversores ponen el foco. Históricamente, quienes han mantenido bitcoin durante varios años han visto crecer su inversión, aunque soportando grandes altibajos por el camino.

Un ejemplo habitual:

Si hubieras invertido 100 euros hace cinco años, hoy esa cantidad podría valer varios cientos de euros , dependiendo del punto exacto de entrada.

, dependiendo del punto exacto de entrada. Pero también habrías vivido caídas del 50% o más en algunos momentos.

Por eso es importante lo que en el mundillo se conoce como tener "manos de diamante" para "holdear" (mantener la inversión pase lo que pase).

Lo que muchos no tienen en cuenta

Antes de invertir esos 100 euros, conviene recordar varios puntos clave:

No es dinero garantizado : puedes perder parte o incluso la mayoría de tu inversión.

: puedes perder parte o incluso la mayoría de tu inversión. Las emociones juegan en contra : comprar cuando sube y vender cuando baja es uno de los errores más comunes.

: comprar cuando sube y vender cuando baja es uno de los errores más comunes. Comisiones y fiscalidad: las plataformas de compraventa y Hacienda también cuentan a la hora de pensar en los beneficios.

Entonces, ¿merece la pena?

Invertir 100 euros en bitcoin puede ser una forma accesible de aprender cómo funciona el mercado cripto sin poner en riesgo grandes cantidades. No te hará rico de la noche a la mañana, pero sí puede ofrecer rendimientos muy superiores a los productos tradicionales, siempre que aceptes la volatilidad.

La clave está en tener claro el objetivo: probar, diversificar o apostar a largo plazo, pero nunca invertir dinero que puedas necesitar a corto plazo.

Porque en bitcoin, tan rápido como se puede ganar… también se puede perder.