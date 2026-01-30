Aviso urgente de Hacienda a los mutualistas: esta es la fecha límite para pedir la devolución del IRPF

Durante décadas, miles de trabajadores en España cotizaron a mutualidades laborales antes de que estas se integraran en el sistema general de la Seguridad Social. Sin saberlo, muchos de ellos pagaron más IRPF del que debían al no poder aplicar las reducciones fiscales correspondientes a esas aportaciones. A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo en 2023, se reconoció que los pensionistas que cotizaron a estas mutualidades entre 1967 y 1978 tenían derecho a recuperar parte del impuesto indebidamente pagado. Esta decisión abrió la puerta a un proceso de reclamación masiva para quienes aún estén dentro del plazo legal de prescripción.

En concreto, los mutualistas afectados pueden solicitar la devolución del IRPF correspondiente a los ejercicios no prescritos, siempre que acrediten que parte de su pensión proviene de esas antiguas cotizaciones. Aunque el proceso se simplificó con la habilitación de formularios específicos por parte de la Agencia Tributaria, los cambios normativos y los plazos dispares han generado confusión entre los jubilados. Ahora mismo, el tiempo corre en contra de quienes aún no han actuado.

Fecha límite

El próximo lunes, 2 de febrero de 2026, finaliza el plazo para solicitar la devolución del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2020. Esta fecha es clave para los mutualistas que aún no hayan presentado el formulario de devolución y quieran incluir ese año en su reclamación. A partir de ese día, el ejercicio 2020 prescribirá. Por tanto, quienes no presenten la solicitud antes de la fecha límite perderán definitivamente la posibilidad de recuperar las cantidades pagadas de más en ese año. En cambio, las devoluciones relativas a 2021 y 2022 podrán seguir solicitándose en años posteriores, aunque también tienen fecha límite.

Estas son las fechas en la que los mutualistas pueden reclamar la devolución del IRPF. / INFORMACIÓN

Calendario de la Agencia Tributaria

El calendario establecido por la Agencia Tributaria es muy preciso. Los mutualistas que actúen antes del 2 de febrero de 2026 podrán reclamar las devoluciones de 2020, 2021 y 2022. Si esperan más allá de esa fecha, solo podrán reclamar 2021 y 2022 hasta el 2 de febrero de 2027. Y para quienes esperen aún más, el 2 de febrero de 2028 será el último día posible para reclamar exclusivamente el ejercicio de 2022. Una vez pasada la fecha, el derecho se pierde sin excepción.

Cómo solicitar la devolución

Los mutualistas pueden comprobar su situación y presentar la solicitud de devolución a través del portal de la Agencia Tributaria. El procedimiento es sencillo: deben acceder a la sede electrónica de la AEAT con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN, entrar en el apartado específico de "Mutualistas: solicitudes de devolución" y rellenar el formulario oficial. Es necesario indicar los datos personales, el año o años a reclamar y una cuenta bancaria para recibir la devolución.

Así, los mutualistas que todavía no han presentado su solicitud de devolución del IRPF de 2020 deben actuar de inmediato. El lunes 2 de febrero de 2026 es la fecha límite para presentar el formulario si se quiere recuperar lo tributado de más en ese ejercicio. Después de esa fecha, la posibilidad se perderá para siempre. Las fechas de prescripción no se modifican ni se prorrogan.