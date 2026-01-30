El SEPE busca personal para trabajar en la hostelería y turismo en resorts de lujo en Francia, Italia y Portugal

Una empresa francesa especializada en turismo de alta gama busca personal para trabajar esta primavera-verano en sus resorts de Francia, Italia y Portugal. EURES España y Francia organizan el proceso de selección para personal de hostelería y turismo. Esta misma empresa ya tiene programado otro proceso de selección en Barcelona del que te hablamos aquí.

Los perfiles que busca el Club Med son:

Camareros/as de piso, servicio habitaciones o zonas comunes

Camareros/as de sala (inglés B1)

Ayudantes de cocina y friegaplatos

Sous-chefs de cocina (francés B1/B2)

Cocineros/as y Jefe/as de partida (inglés B1/B2)

Recepcionistas (inglés B2 y francés B2) - Bartenders (inglés B2)

Terapeutas de SPA (inglés y/o francés B2)

Empleados/as de ventas en boutique (inglés y francés B2)

Monitores infantiles (inglés B2)

Los hoteles en los que se ofrece el empleo son los franceses Alpe d'Huez, Arcs Panorama, Grand Massif, La Rosière, Peisey-Vallandry, SerreChevalier, Tignes, Val d'Isère, Valmorel, La Palmyre Atlantique, Opio en Provence, Vittel Golf Ermitage, el italiano Cefalù, Pragelato y el portugués Da Balaia.

Los elegidos tendrán un contrato de temporada de 2 a 5 meses con posibilidad de continuidad laboral con propuesta contractual para las siguientes temporadas. El salario será según el convenio y el perfil de los candidatos.

Además, los seleccionados tendrán comida y alojamiento incluido, viaje (tren/avión) organizado y costeado por Club Med, uniformes y servicio de lavandería y formación continua en el puesto de trabajo.

Cómo apuntarse al proceso de selección

El proceso de selección será el próximo 18 de febrero en la Dirección Territorial de Labora (Avenida del Oeste, 36, planta baja) de València. Habrá una sesión de mañana a las 10.00 horas y otra de tarde a las 15.00 horas.

LABORA valencia

Para asistir a este proceso de selección es condición indispensable rellenar un formulario de contacto al que hay que añadir el currículum actualizado. Tienes como fecha tope el 2 de febrero.