La advertencia del abogado David Jiménez para evitar multas al heredar: "Todos los impuestos prescriben"

El impuesto de sucesiones es un tributo que grava la transmisión de bienes, derechos y dinero cuando una persona fallece y sus herederos reciben la herencia. En España es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que, aunque su regulación básica es estatal, su aplicación práctica —bonificaciones, reducciones y tipos— varía mucho según el territorio. Esto explica por qué genera tantas dudas, interpretaciones erróneas y conversaciones cargadas de mitos. Uno de los más extendidos es la creencia de que basta con “esperar unos años” para no pagar nada. Sin embargo, la realidad jurídica es más precisa y exige conocer bien los plazos y las consecuencias.

Con carácter general, el impuesto de sucesiones debe liquidarse en un plazo concreto desde la fecha del fallecimiento. Si no se presenta en plazo, pueden aplicarse recargos, intereses y, en determinados casos, sanciones. Precisamente por el peso económico y emocional que suele acompañar a una herencia, muchos contribuyentes se preguntan si existe alguna vía legal para evitar el pago, como dejar pasar el tiempo. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el abogado experto en herencias David Jiménez.

"Todos los impuestos prescriben"

Según explica David Jiménez, el punto de partida es entender el concepto de prescripción fiscal. “Todos, absolutamente todos los impuestos prescriben y los impuestos de las herencias no son una excepción”, afirma. Prescribir significa que, una vez transcurrido un determinado plazo fijado por la ley, la administración pierde el derecho a exigir el pago de ese impuesto. Ese plazo está regulado en la Ley General Tributaria, en su artículo 66, donde se establece un periodo de cuatro años y medio.

En el caso concreto de las herencias, el plazo de prescripción es de cuatro años y medio desde la fecha del fallecimiento. A partir de ese momento, y siempre que no se haya interrumpido el plazo, el heredero ya no tendría obligación de pagar el impuesto de sucesiones si no lo ha hecho antes. Ahora bien, Jiménez introduce un matiz fundamental: esa prescripción solo opera si durante todo ese tiempo la administración no ha realizado ningún requerimiento ni ha enviado ninguna notificación al contribuyente. Si eso ocurre, el plazo se interrumpe y vuelve a empezar a contar.

¿Tiene sentido esperar cuatro años?

Ante este escenario, la pregunta surge casi de forma automática: ¿tiene sentido esperar cuatro años y medio desde el fallecimiento para no pagar el impuesto de sucesiones? La respuesta del abogado es tajante. “En absoluto”, afirma. Para él, no es una estrategia razonable ni recomendable. El motivo es claro: si la administración detecta la situación antes de que prescriba, el heredero no solo tendrá que pagar el impuesto que le correspondía inicialmente, sino que además se enfrentará a una sanción administrativa por no haber cumplido con su obligación. En otras palabras, el riesgo económico es mayor que el supuesto beneficio.

Ganar tiempo

Lo que sí recomienda David Jiménez es utilizar las herramientas legales previstas para ganar tiempo sin asumir riesgos innecesarios. Recuerda que, aunque el plazo general para liquidar el impuesto es de seis meses, existe la posibilidad de solicitar una prórroga. Esta prórroga debe pedirse dentro de los cinco primeros meses desde el fallecimiento y permite ampliar el plazo total hasta los doce meses. Finalmente, el abogado señala que si una persona tiene que hacer una herencia y ya han pasado más de cuatro años y medio desde la fecha del fallecimiento, entonces sí puede aplicar la prescripción fiscal y no pagar nada. Pero insiste en que esto no debe confundirse con “jugársela” de forma consciente esperando a que pase el tiempo.