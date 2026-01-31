Andrea Redondo, experta en finanzas: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia"
La especialista considera que hay personas que no le dan el valor suficiente al vivir con intención
Balma Simó
La especialista en inversiones y libertad financiera Andrea Redondo alerta en su cuenta de Instagram que hay una tendencia social que penaliza la moderación económica. "Hoy en día, si eliges vivir por debajo de tus posibilidades, te miran raro", afirma Redondo.
La experta financiera ilustra esta situación con las siguientes frases: "¿Por qué no te compras algo mejor?" o "Con lo que ganas podrías darte más lujos". Según la creadora del Club de Inversión, estas mentalidades reflejan que la gente equipara gastar todo lo que se tiene con alcanzar el éxito.
El reconocimiento al consumo excesivo
En cambio, Redondo observa cómo quienes viven por encima de sus posibilidades suelen recibir más reconocimiento: "Si vives por encima de tus posibilidades (endeudado, estresado, aparentando) te aplauden. Te ven como alguien grande, hecho, exitoso". Sin embargo, esta imagen no significa que tengas una tranquilidad personal real.
La apariencia no lo es todo
Asimismo, la inversora recalca cuál es el problema a su parecer: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia". Es decir, ahorrar, planificar y vivir con intención no resulta tan atractivo como presumir los lujos, aunque, según Redondo. "Quien realmente está bien no necesita probarlo", desmiente.
Con esta reflexión, la especialista busca cuestionar la presión social que acaba sometiendo a la gente mientras su economía se va reduciendo a pasos agigantados. "La apariencia no refleja lo que posees; ni el estatus, tu riqueza", sentencia la experta financiera.
