Una casa de comidas despide a una trabajadora por usar productos caducados y ella les denuncia: la justicia considera que fue procedente

Despedida por trabajar en una casa de comidas y usar productos caducados. Esta historia se convirtió en viral después de que un cliente se percatara de este hecho y pidiera que le cambiaran los productos. Esta trabajadora y otra compañera se negaron a hacerlo y él grabó el incidente y lo subió a redes sociales, donde tuvo una gran repercusión.

Es ahora cuando la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha confirmado la sentencia que declaró procedente el despido de esta trabajadora.

El texto, que recoge EFE, desestima el recurso de la demandante ya que su actitud justifica el despido. La empresa había dado una orden clara en la que prohibía expresamente el uso de productos caducados y establecía que, como máximo, se podrían usar los que caducaran el mismo día en que se sirviera el pedido. Así pues, la trabajadora desobedeció una orden de la empresa.

En la carta de despido la empresa reprochó a su empleada el daño reputacional que su conducta había producido a la imagen y buen nombre de la misma.