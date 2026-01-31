Laura Encina, experta en finanzas personales, sobre cómo saber si una deuda es buena: "¿Te va a servir para generar más ingresos?"
Es importante tener en cuenta que nunca hay que financiar un nivel de vida que no puedes alcanzar, según la profesional
María Rueda
Diversos son los gastos que tenemos que asumir a lo largo de nuestra vida. Y, como a veces no se llega a todo o no queremos gastar todos nuestros ahorros, debemos ser conscientes de lo que estamos comprando en cada momento.
Gastos necesarios
Para hablar de este aspecto que puede preocupar a muchos, la experta en finanzas personales Laura Encina ha hablado de aquello de lo que no tenemos que dudar a la hora de invertir en ello.
Así pues, la profesional ha comenzado hablando de que hay que saber si una deuda es buena. Y explica que lo es si “te va a servir para generar más ingresos y con eso mejorar tu calidad de vida”.
El ejemplo que pone es el de pagar un coche a plazos en el caso de que “lo necesites para trabajar o para tu cotidianidad”, ha continuado. Eso sí, conviene comprarse un coche que uno se pueda permitir realmente y, “no por el hecho de pagarlo a plazos, irse a un coche de gama más alta de lo que puedas permitirte”, ha continuado.
Por último, en este listado ha incluido algo tan básico y necesario para la salud como pueden ser los aparatos bucales de un hijo.
Piénsatelo dos veces
Por otra parte, Encina ha hablado de aquello que no es recomendable pagar a plazos. Dentro de este listado de cosas o servicios está, por ejemplo, el irse de vacaciones y, sobre todo, adquirir un móvil, pues es “una de las deudas peores que tenemos hoy en día”, ha dicho de manera rotunda la experta.
Para zanjar el vídeo, la profesional en el sector financiero ha aconsejado plantearse siempre si “lo quiero o lo necesito” a la hora de comprar o no algo.
Y es que nunca hay que financiar un nivel de vida que no puedes alcanzar.
