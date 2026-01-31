El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011

Tras años de trabajo llega la esperada jubilación, un momento en el que poder disfrutar de todo aquello que no pudimos hacer cuando estábamos trabajando. Pero ojo, que hay posibilidad de obtener un inesperado regalo de la Seguridad Social, hasta cinco años extra cotizados.

Así, gracias a un nuevo convenio especial, es posible recuperar hasta 5 años adicionales de cotización en el historial laboral por períodos de prácticas no remuneradas o becas realizadas antes de 2011, informan desde Informativos Telecinco. Esta medida, que entró en vigor en agosto de 2024, representa una oportunidad única para quienes desean mejorar su situación de cara a la jubilación.

Este cambio normativo no solo beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, sino que también reconoce el esfuerzo de estudiantes universitarios, investigadores y profesionales en formación.

Requisitos

Si cumples con los requisitos, puedes sumar hasta 1.825 días de cotización a tu historial, lo que podría tener un impacto significativo en tu futura pensión. El convenio está dirigido a personas que realizaron prácticas no remuneradas o participaron en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011. También incluye a estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado, así como a quienes cursaron formación profesional o enseñanzas artísticas superiores, tanto en España como en el extranjero. Esta medida está pensada para quienes, durante su etapa formativa, no tuvieron la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social. Si realizaste prácticas no remuneradas, fuiste becario o participaste en programas de investigación antes de 2011, podrías ser uno de los beneficiarios.