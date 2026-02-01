El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2025, que traerá consigo un aumento generalizado de las pensiones para 2026. Las pensiones contributivas subirán un 2,7%, las mínimas un 7% y las no contributivas un 11,4%, beneficiando a más de 13 millones de personas en toda España.

Pero esta buena noticia no es igual para todos: quienes no han cotizado todo lo que deberían, cobrarán menos, aunque hayan trabajado durante años.

Las cotizaciones en la sombra, un enemigo silencioso

Detrás de estos avances, sigue habiendo una realidad preocupante: las cotizaciones en la sombra. Se trata de situaciones en las que el trabajador presta servicios durante más tiempo del que está declarado oficialmente. Es decir, trabaja muchas más horas de las que cotiza.

En palabras del propio Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social:“Las cotizaciones en la sombra perjudican directamente a la pensión futura”.

Este tipo de fraude laboral afecta directamente al cálculo de la pensión, ya que lo que cuenta no es lo que se trabaja, sino lo que realmente se cotiza. La práctica es más común de lo que parece en sectores como la hostelería, el empleo doméstico, el campo o los comercios minoristas, donde muchos trabajadores aceptan estas condiciones sin saber que se están perjudicando a largo plazo.

Bases congeladas, cotizaciones ajustadas

El Real Decreto también fija la base mínima de cotización en 1.381,20 euros mensuales, la misma que en 2025, ya que el salario mínimo interprofesional no ha variado. La base máxima, en cambio, subirá un 3,9%, situándose en 5.510,20 euros mensuales.

Además, se mantiene la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional en un 0,9%, y se introduce una cotización especial del 10,6% para bomberos y agentes forestales, permitiendo así el acceso a la jubilación anticipada con coeficientes reductores.

Aunque el sistema de pensiones sigue fortaleciéndose con nuevas subidas y reformas, los expertos insisten: la clave está en cotizar de forma real y completa. Las cotizaciones en la sombra no solo restan derechos hoy, sino que también recortan la pensión del mañana. Cada trabajador debería asegurarse de que su situación laboral esté correctamente declarada. Porque lo que no cotizas, no cuenta.