Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Un día solo se puede cotizar por un día”

Los periodos de cotización son clave para saber cuántos años has aportado a la Seguridad Social. Sin embargo, muchas personas se sorprenden al ver que sus años trabajados no coinciden con los años cotizados. ¿La razón? Los llamados periodos superpuestos, es decir, cuando se trabaja en dos sitios al mismo tiempo.

Esta situación no es extraña. Con el auge de empleos temporales, a jornada parcial o por cuenta propia, miles de trabajadores han tenido más de un contrato activo al mismo tiempo. Pero eso no significa que se coticen más días.

Qué son los periodos de cotización y cómo funcionan

Los periodos de cotización son los días en los que un trabajador está dado de alta y está aportando al sistema. Son esenciales para calcular si tienes derecho a una pensión, cuánto cobrarás y durante cuánto tiempo. Cuanto más largos sean estos periodos, mejores suelen ser las prestaciones.

Pero cuando hay periodos de cotización superpuestos, es decir, dos trabajos activos en las mismas fechas, no se cuentan dos veces. Así lo explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador en redes sociales: “Un día solo se puede cotizar por un día”.

¿Cotizar más de un trabajo a la vez? Sí, pero no como crees

Es importante distinguir entre tiempo cotizado y base de cotización. Si trabajas en dos sitios a la vez, sí se pueden sumar las bases (lo que ganas), pero no se suman los días.

Por ejemplo, si trabajas en dos empleos durante todo el mes de enero, has cotizado por 30 días, no por 60. Esto significa que tu periodo de cotización en ese mes es de un solo mes. Sin embargo, la suma de lo que cobraste en ambos trabajos puede hacer que tu base de cotización sea mayor, lo que sí mejora la pensión en cuanto a importe, pero no en cuanto a duración cotizada.

Lo que debes revisar en tu vida laboral

Es fundamental revisar con detalle tu informe de vida laboral y comprobar si hay periodos superpuestos. En muchos casos, los trabajadores creen que han cotizado más tiempo del real, y eso puede llevar a errores al planificar la jubilación. La Seguridad Social solo reconoce un día de cotización por cada día natural, sin importar cuántos trabajos tengas en ese momento.