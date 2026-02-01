Confirmado por Hacienda: deducción directa de hasta 340 euros en el IRPF para salarios bajos en 2026
Si cobras cerca del Salario Mínimo Interprofesional, Hacienda te devuelve hasta 340 euros en la renta
David Cruz
Acabamos de terminar el primer mes del año y podemos decir que la llegada de 2026 ha traído consigo importantes cambios fiscales para miles de contribuyentes. Concretamente, la Agencia Tributaria ha confirmado la aprobación de una nueva deducción en el IRPF dirigida a trabajadores con sueldos bajos que permitirá reducir la factura fiscal hasta en 340 euros en la próxima declaración de la Renta.
La medida, que ha sido impulsada por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de quienes reciben ingresos más ajustados, sobre todos aquellos con sueldos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Cómo funciona la deducción en el IRPF para salarios bajos en 2026
Aunque técnicamente es una deducción en impuesto, en la práctica es un "descuento adicional" que se resta directamente del resultado de la declaración de la Renta una vez llegado el momento.
A diferencia de otras reducciones fiscales, esta deducción no afecta a la base imponible ni al cálculo previo del IRPF. Se aplica directamente sobre la cuota a pagar, lo que hace que su impacto sea inmediato y fácilmente perceptible por el contribuyente.
Por ejemplo, si tras el cálculo final un trabajador debía abonar 400 euros de IRPF, con una deducción de 200 euros su pago se reduciría a la mitad.
El importe máximo de 340 euros se aplicará de forma íntegra a quienes tengan un salario bruto anual en torno a los 16.576 euros, cifra alineada con el SMI de 2025. A partir de ese umbral, la cuantía se irá ajustando en función de los ingresos.
Para poder beneficiarse de esta medida, es imprescindible que la mayor parte de los ingresos procedan del trabajo y que el contribuyente no obtenga rentas adicionales que superen los límites establecidos. En caso contrario, se perderá el derecho a aplicar la deducción.
