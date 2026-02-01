El economista Gonzalo Bernardos advierte de que las pensiones serán menos generosas en el futuro

El sistema público de pensiones es una de las principales preocupaciones en España, sobre todo respecto al futuro económico. Durante años se han difundido mensajes que alertan sobre su posible quiebra, generando incertidumbre y desconfianza entre trabajadores y pensionistas.

Además, el sistema enfrenta un reto creciente: hay más jubilados que jóvenes entrando al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha mejorado, aún no compensa la salida masiva de la generación del 'Baby Boom'.

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación, se ha pronunciado sobre este tema en una publicación a través de la red social X (antes Twitter).

El economista ha advertido sobre los retos que afrontan las pensiones en España. Según él, los jubilados de rentas medias reciben actualmente el 80,6% de su último salario, "una proporción muy generosa, la más elevada de los 38 países que componen la OCDE".

Sin embargo, Bernardos señala que esta situación podría cambiar. "En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas" debido al déficit del sistema, la jubilación masiva de la generación del ‘Baby Boom’ y el aumento de la esperanza de vida. Por eso, recomienda planificar la jubilación con antelación y contar con una pensión complementaria.

El economista advierte: "Es un error pensar en la planificación financiera cuando tenemos más de 50 años". Según él, comenzar pronto permite ahorrar de forma constante, estimar los ingresos necesarios para vivir bien en la jubilación y fijar el importe de la pensión complementaria.

Como ejemplo de medidas preventivas, Bernardos menciona la iniciativa alemana que, desde 2026, dará a todos los niños de entre 6 y 18 años 10 euros al mes para complementar su futura pensión pública.