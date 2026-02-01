La Ley de Sucesiones confirma que podrás paralizar la división de una herencia durante 10 años

La Ley de Sucesiones permitirá mantener inutilizados los bienes de una herencia hasta un máximo de 10 años. En este sentido, la herencia no podrá dividirse ni utilizarse como uno quiera. Aquí es donde entra en juego la denominada 'indivisión forzosa', un mecanismo legal que se establece para proteger los bienes y mantener las unidades económicas.

Se suele recurrir a este método como una forma de evitar la fragmentación del patrimonio, así como posibles conflictos entre herederos. Ahora bien, debemos entender estado de indivisión como aquella etapa en que una persona fallece, dejando atrás varios herederos.

En este sentido, la herencia pasaría a tener un carácter común, es decir, los herederos deben tomar las decisiones sobre los bienes de forma conjunta. Sin embargo, esta situación es momentánea, ya que únicamente permanece hasta que se lleva a cabo el reparto oficial de la herencia.

¿Qué bienes se ven afectados por la indivisión forzosa?

De hecho, una vez que se lee el testamento es cuando puede realizarse la indivisión forzosa. En dicho testamento, el dueño de los bienes puede mantener indivisible la herencia por un plazo máximo de 10 años. Dentro del catálogo de bienes que pueden verse afectados, encontramos:

Un bien determinado

determinado Un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero

comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero Cualquier otro tipo de establecimiento que constituya una unidad económica

Las partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, siempre y cuando haya sido principal socio o accionista de ella

La legislación también ofrece la posibilidad de congelar la división de la herencia, hasta que sus herederos alcancen la mayoría de edad. En todo caso, se busca preservar la unidad del patrimonio el máximo tiempo posible.

¿Cómo pueden actuar los herederos sobre estos bienes?

Cuando se ejecuta la indivisión forzosa, las capacidades de los herederos son limitadas. A nivel individual se pueden realizar medidas de conservación, pago de gastos para evitar el deterioro, o incluso reclamar al resto de herederos si uno debe asumir gastos indispensables.

Ahora bien, en cuanto se lleven a cabo actos administrativos, ya sea alquilar, vender o modificar algunos de los bienes, será obligatorio el consentimiento de todos los herederos. Existe incluso la posibilidad de renovar el plazo de indivisión si todos los implicados están de acuerdo.

Noticias relacionadas

En caso contrario, cualquier heredero podrá solicitar la división anticipada siempre y cuando tenga causas justificadas. Además, el cónyuge del fallecido también podrá negarse a la división de determinados bienes, siempre y cuando posea una participación activa o sea socio principal. En este caso, el plazo de la indivisión podrá extenderse hasta el fallecimiento del cónyuge.