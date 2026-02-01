Estos son los riesgos de no planificar un testamento cuando hay hijos menores según un abogado

Hacer testamento no es un trámite que puede ser improvisado debe estar medido, y más aún cuando hay menores de edad en el proceso. En este caso, no hacerlo bien puede dejarles un problema serio en el futuro. En la práctica jurídica, esta situación se repite con frecuencia: familias que creían que “todo estaba claro” descubren demasiado tarde que no habían decidido lo más importante.

Porque cuando hay menores, el testamento no va solo de repartir bienes. Va, sobre todo, de proteger a los hijos cuando los padres ya no están.

Mucho más que herencias y dinero

El perfil @rodenas_abogados pone el foco en una idea clave: en un testamento con menores no basta con decidir quién hereda. También es esencial determinar quién cuida al menor y quién administra su patrimonio, ya que, si no se deja claro, serán otros —incluso un juez— quienes tomen esas decisiones.

Además, no se trata únicamente de dinero. El testamento permite regular aspectos personales y patrimoniales que afectan directamente al bienestar del menor.

Tres decisiones fundamentales que pueden dejarse por escrito

Cuando hay menores, el testamento permite fijar con claridad tres puntos esenciales:

Quién administra los bienes del menor , hasta qué edad y con qué límites.

, hasta qué edad y con qué límites. Quién ejerce la tutela o guarda del menor.

del menor. Qué ocurre si la primera persona designada no puede asumir esa función.

Un detalle que muchas familias no prevén es la posibilidad de nombrar tutores o administradores sustitutos, estableciendo un orden de preferencia. De este modo, si el titular principal fallece, renuncia o no puede ejercer, ya existe una alternativa prevista sin necesidad de intervención judicial.

Evitar que decida un juez

El mensaje insiste en que siempre es aconsejable designar a más de una persona para estos roles. En ausencia de previsión, será un juez quien decida con criterios generales y sin conocer la realidad concreta de la familia, lo que puede generar conflictos y soluciones poco ajustadas a la voluntad de los padres.

Menores herederos y no herederos: dos escenarios distintos

El enfoque del testamento varía según el menor sea o no heredero forzoso.

En el caso de sobrinos, ahijados u otros menores que no lo son, la ley ofrece un margen muy amplio: se puede nombrar administrador, fijar edades límite, establecer reglas claras, designar tutores y prever sustituciones. Estas previsiones suelen respetarse y evitan conflictos familiares innecesarios.

Cuando se trata de hijos o nietos, que sí son herederos forzosos, el escenario cambia, pero no se pierde el control. El testador decide quién hereda, quién tutela y cómo se estructura el testamento. El único límite es la legítima, que no puede condicionarse ni someterse a una administración especial, algo que el Tribunal Supremo ha recordado recientemente. Sin embargo, sí es posible nombrar un administrador sobre los bienes que excedan de esa legítima y fijar reglas de uso y control.

La importancia de la previsión

Un buen testamento con menores protege económicamente al menor, garantiza su cuidado personal, evita decisiones judiciales innecesarias y deja alternativas previstas por si el primer plan falla.

La conclusión es clara: cuando hay menores, no prever no es neutral. Significa dejar que otros decidan por ti. Por eso, hacer testamento en estos casos no es un simple trámite, sino una auténtica obligación de responsabilidad hacia los hijos.