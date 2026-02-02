José Rodíguez, jubilado de ASJUBI40, pide al Gobierno eliminar los coeficientes reductores en las pensiones : "Me han recortado un 24% cada mes”

La Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40) tiene como objetivo luchar contra los coeficientes reductores en las pensiones de trabajadores con más de 40 años cotizados que se jubilan anticipadamente en España. Tras años de reivindicación, han conseguido el apoyo del Congreso para instar al Gobierno a cambiar la ley, beneficiando potencialmente a más de 900.000 personas con largas carreras de cotización.

Uno de estos afectados y miembros de la asociación es José Rodríguez Menguini, miembro base y colaborador afincado en Jerez de la Frontera (aunque como él, son muchos los pensionistas de todo el territorio español).

José Rodríguez ha recordado una entrevista a la ministra Elma Saíz con Carlos Sastre, en la que "la escuchamos hablar de aprobar medidas sociales sin pasar por la Cámara”. A partir de ahí, lanza un mensaje en relación a la problemática que están sufriendo los pensionistas: “Si existe una vía rápida para lo social, nuestra solución tiene que estar ahí”.

"He cotizado 45 años, 7 meses y un día"

Menghini insiste en que la urgencia está justificada: “Ministra, usted dice que hay temas que no pueden esperar al Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años es precisamente uno de esos temas”. Y añade: “Si el Gobierno puede actuar de oficio para proteger los derechos sociales, nosotros exigimos que se actúe ahora con Asjubi40”.

Para él, el respaldo ya está claro: “Ya ustedes no necesitan testar la opinión del Congreso. En noviembre les dijeron que sí, y la mayoría social y parlamentaria está con todos nosotros”. Para el afectado, los procedimientos y los trámites no son más que una forma de alargar su proceso, "Si se quiere, se puede, es una cuestión de voluntad política", afirma.

Cierra con su caso personal como ejemplo: “Yo he cotizado 45 años, 7 meses y un día. Me han recortado mi pensión en un 24% cada mes”. Además, sentencia: "No somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos… por favor, no mire hacia otro lado… sin espera, sin excusas, ahora”.

Como José Rodríguez Menguini son muchos los afectados que han reclamado sus derechos a través de las redes sociales los últimos días, contando su caso puntual y pidiendo, sobre todo, celeridad y justicia.