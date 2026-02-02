Estos son los cursos gratis para febrero de 2026 en Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de febrero en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Emprender: descubre tus superpoderes y hazlos rentables
- Fecha: el 4 de febrero
- Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 4 de febrero
Herramientas de marketing para emprender
- Fecha: el 9 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 9 de febrero
Obligaciones fiscales básicas para emprender
- Fecha: el 13 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 13 de febrero
Inteligencia Artificial aplicada a las ventas
- Fecha: el 16 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 16 de febrero
Aspectos contables y financieros básicos para emprender
- Fecha: el 20 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 20 de febrero
Curso de la idea a la puesta en marcha
- Fecha: del 23 al 26 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 23 de febrero
Escuela de Talento Femenino
Planificación estratégica 2026
- Fecha: del 5 al 19 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones hasta el 4 de febrero
'El miedo y yo' como transformar el miedo en una oportunidad
- Fecha: el 6 de febrero
- Horario: de 18:00 a 20:00 horas
- Lugar: C/Jorge Juan, 21
- Inscripciones hasta el 6 de febrero
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
La realidad digital en tu día a día
- Fecha: del 5 al 13 de febrero
- Horario: de 09:00 a 12:00 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
Dónde buscar empleo: los portales de empleo
- Fecha: el 20 de febrero
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 19 de febrero
Operaciones básicas de restaurante y bar
- Fecha: del 25 de febrero al 12 de junio
- Horario: de 15:30 a 20:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 16 de febrero
Auditorio Municipal Puerta Ferrisa
Portal de empleo ImpulsAlicante
- Fecha: el 6 de febrero
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 5 de febrero
Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27
Principios de community manager
- Fecha: del 16 al 20 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
Servicio de Empleo Zona EDUSI Entre Castillos
Descubre Punt Labora: oportunidades de empleo y formación
- Fecha: el 13 de febrero
- Horario: de 11:00 a 12:30 horas.
- Lugar: Cta. La Fábrica
- Inscripciones hasta el 12 de febrero
Centro Social Comunitario Isla de Cuba
- Fecha: el 27 de febrero
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/De la isla de Cuba, 40
- Inscripciones hasta el 26 de febrero
