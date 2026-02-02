Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los cursos gratis para febrero de 2026 en Alicante

La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros

La Agencia de Desarrollo Local de Alicante ofrece cursos gratis

O. Casado

O. Casado

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de febrero en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Emprender: descubre tus superpoderes y hazlos rentables

  • Fecha: el 4 de febrero
  • Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 4 de febrero

Herramientas de marketing para emprender

  • Fecha: el 9 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 9 de febrero

Obligaciones fiscales básicas para emprender

  • Fecha: el 13 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 13 de febrero

Inteligencia Artificial aplicada a las ventas

  • Fecha: el 16 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 16 de febrero

Aspectos contables y financieros básicos para emprender

  • Fecha: el 20 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 20 de febrero

Curso de la idea a la puesta en marcha

  • Fecha: del 23 al 26 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 23 de febrero

Escuela de Talento Femenino

Planificación estratégica 2026

  • Fecha: del 5 al 19 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas
  • Lugar: C/Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 4 de febrero

'El miedo y yo' como transformar el miedo en una oportunidad

  • Fecha: el 6 de febrero
  • Horario: de 18:00 a 20:00 horas
  • Lugar: C/Jorge Juan, 21
  • Inscripciones hasta el 6 de febrero

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

La realidad digital en tu día a día

  • Fecha: del 5 al 13 de febrero
  • Horario: de 09:00 a 12:00 horas.
  • Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Dónde buscar empleo: los portales de empleo

  • Fecha: el 20 de febrero
  • Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
  • Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
  • Inscripciones hasta el 19 de febrero

Operaciones básicas de restaurante y bar

  • Fecha: del 25 de febrero al 12 de junio
  • Horario: de 15:30 a 20:30 horas.
  • Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
  • Inscripciones hasta el 16 de febrero

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

Portal de empleo ImpulsAlicante

  • Fecha: el 6 de febrero
  • Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
  • Lugar: C/Jorge Juan, nº21
  • Inscripciones hasta el 5 de febrero

Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27

Principios de community manager

  • Fecha: del 16 al 20 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Servicio de Empleo Zona EDUSI Entre Castillos

Descubre Punt Labora: oportunidades de empleo y formación

  • Fecha: el 13 de febrero
  • Horario: de 11:00 a 12:30 horas.
  • Lugar: Cta. La Fábrica
  • Inscripciones hasta el 12 de febrero

Centro Social Comunitario Isla de Cuba

La entrevista de trabajo

  • Fecha: el 27 de febrero
  • Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
  • Lugar: C/De la isla de Cuba, 40
  • Inscripciones hasta el 26 de febrero

