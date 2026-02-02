Estos son los cursos gratis para febrero de 2026 en Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de febrero en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Emprender: descubre tus superpoderes y hazlos rentables

Fecha: el 4 de febrero

Horario: de 10:00 a 13:00 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 4 de febrero

Herramientas de marketing para emprender

Fecha: el 9 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 9 de febrero

Obligaciones fiscales básicas para emprender

Fecha: el 13 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 13 de febrero

Inteligencia Artificial aplicada a las ventas

Fecha: el 16 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 16 de febrero

Aspectos contables y financieros básicos para emprender

Fecha: el 20 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 20 de febrero

Curso de la idea a la puesta en marcha

Fecha: del 23 al 26 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 23 de febrero

Escuela de Talento Femenino

Planificación estratégica 2026

Fecha: del 5 al 19 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones hasta el 4 de febrero

'El miedo y yo' como transformar el miedo en una oportunidad

Fecha: el 6 de febrero

Horario: de 18:00 a 20:00 horas

Lugar: C/Jorge Juan, 21

Inscripciones hasta el 6 de febrero

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

La realidad digital en tu día a día

Fecha: del 5 al 13 de febrero

Horario: de 09:00 a 12:00 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Dónde buscar empleo: los portales de empleo

Fecha: el 20 de febrero

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 19 de febrero

Operaciones básicas de restaurante y bar

Fecha: del 25 de febrero al 12 de junio

Horario: de 15:30 a 20:30 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 16 de febrero

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

Portal de empleo ImpulsAlicante

Fecha: el 6 de febrero

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Inscripciones hasta el 5 de febrero

Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27

Principios de community manager

Fecha: del 16 al 20 de febrero

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Servicio de Empleo Zona EDUSI Entre Castillos

Descubre Punt Labora: oportunidades de empleo y formación

Fecha: el 13 de febrero

Horario: de 11:00 a 12:30 horas.

Lugar: Cta. La Fábrica

Inscripciones hasta el 12 de febrero

Centro Social Comunitario Isla de Cuba

La entrevista de trabajo

Noticias relacionadas