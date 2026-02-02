La edad de jubilación sube en 2026: esto es lo que cambia según los años cotizados

La edad de jubilación en España continúa avanzando de forma progresiva, como parte del calendario establecido por la reforma del sistema de pensiones que se inició en 2013. Esta medida, adoptada con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público, implica un aumento gradual de la edad ordinaria de retiro, que pasará de los 65 años tradicionales a los 67 años en 2027. Cada año, la edad mínima para jubilarse se retrasa unos meses, afectando especialmente a quienes no han cotizado un número elevado de años.

Este retraso escalonado afecta tanto a la edad ordinaria como a las modalidades anticipadas de jubilación. La edad mínima cambia en función del tiempo cotizado a lo largo de la vida laboral, y 2026 marcará uno de los últimos peldaños de esta transición antes de alcanzar el escenario definitivo en 2027.

Edad de jubilación

Según la normativa vigente, solo quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Todos aquellos que no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses, que será la edad ordinaria para quienes tengan menos tiempo cotizado.

Este sistema de doble edad de jubilación se implantó con la reforma de las pensiones aprobada en 2011, y su aplicación progresiva comenzó en 2013. Cada año, tanto el número de años necesarios de cotización como la edad ordinaria para jubilarse se han incrementado ligeramente. Así, en 2026, la Seguridad Social exigirá al menos 38 años y 3 meses para poder acceder a la pensión completa a los 65 años. De no alcanzarse ese umbral, la jubilación solo será posible a los 66 años y 10 meses.

Jubilación anticipada

No obstante, existen otras alternativas para jubilarse antes, aunque con ciertas condiciones y reducciones en la cuantía de la pensión. Hablamos de las modalidades de jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, que también se ven afectadas por el retraso de la edad legal.

Si tienes 25 años cotizados, esta será tu edad de jubilación en 2026 / INFORMACIÓN

Para 2026, la jubilación anticipada voluntaria permite el retiro hasta dos años antes de la edad ordinaria, siempre que se hayan cotizado al menos 35 años, de los cuales dos deben estar dentro de los últimos 15 años. Dado que en este caso hablamos de 25 años cotizados, esta vía no estaría disponible. Pero si se alcanzaran los 35 años, el acceso sería posible a los 64 años y 10 meses, siempre con una penalización aplicada en forma de coeficientes reductores.

Por su parte, la jubilación anticipada involuntaria, reservada para quienes se ven obligados a abandonar su empleo por causas ajenas a su voluntad (como despidos colectivos, cierre de empresa o situaciones de violencia de género), permite adelantar la jubilación hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria. En 2026, eso significaría acceder a la jubilación a los 62 años y 10 meses si no se ha llegado a los 38 años y 3 meses de cotización. También en este caso se aplican reducciones en la cuantía de la pensión, y los trabajadores autónomos no pueden acogerse a esta opción.

Jubilación parcial

Además de las jubilaciones completas, también se mantiene la jubilación parcial, que en 2026 seguirá existiendo tanto con contrato de relevo como sin él. En el caso de jubilación parcial sin contrato de relevo, se exige la misma edad que la jubilación ordinaria. Si hay contrato de relevo, se puede acceder tres años antes, dependiendo del tiempo cotizado. Por ejemplo, en 2026, con más de 38 años y 3 meses cotizados, se podrá optar por esta fórmula a partir de los 62 años.

La evolución del sistema sigue su curso y en 2027 se alcanzará el punto final del calendario de transición. Ese año, solo quienes hayan cotizado más de 38 años y 6 meses podrán jubilarse a los 65 años. Todos los demás lo harán a los 67. Por ello, es clave conocer de antemano el número de años cotizados y planificar con tiempo el retiro laboral para evitar sorpresas de última hora.