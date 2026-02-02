El SEPE busca trabajadores para los puestos más difíciles de cubrir camareros, albañiles, camioneros y médicos

Aunque son profesiones bastante “comunes”, lo cierto es que al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le está costando encontrar trabajadores que ocupen estos puestos. Camareros, cocineros, albañiles, camioneros, enfermeros, cuidadores o médicos de familia son algunas ocupaciones en las que existen puestos vacantes, de los que prácticamente dos de cada diez resultan imposibles de cubrir.

El "Observatorio de las ocupaciones" del SEPE señala que el número de vacantes ha ido aumentando en los últimos años, desde las 56.000 de 2014 hasta las casi 150.000 de 2024, mientras que a cierre del tercer trimestre de 2025 se superaban las 152.000, de acuerdo con los últimos datos de la encuesta trimestral de coste laboral que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son cifras que no llegan al 1 % de la oferta laboral, por debajo de la media europea del 3 %, según destaca el observatorio y recoge EFE en un teletipo, que señala que una tercera parte de las vacantes pertenecen al sector público y pone como ejemplo que el 80 % de puestos sin cubrir en el ámbito de los cuidados debería proveerlo la Administración Pública.

Del total de vacantes, solo un 2,1 % se cubre sin dificultad, mientras que el 79,3 % se considera de difícil cobertura y el 18,6 % de imposible cobertura.

¿Por qué cuesta encontrar a estos trabajadores?

El SEPE achaca la situación al envejecimiento de la población y al rechazo de las condiciones laborales, principalmente en la construcción y la hostelería, pero también al desajuste entre lo que las empresas demandan y la formación de los trabajadores en las ocupaciones de cualificación media y alta.

Una imagen de archivo de varios médicos en un quirófano / INFORMACIÓN

Hostelería, construcción, actividades sanitarias y transporte son los sectores con mayor desajuste, aunque también destaca el agrícola, que reclama la necesidad de personas inmigrantes, lo que contrasta -según el SEPE- con el hecho de que muchos españoles se vayan a la vendimia francesa, donde encuentran mejores condiciones de trabajo.

También discuerda con el alto número de personas desempleadas, 2,47 millones a cierre de 2025 según la encuesta de población activa (EPA), si bien el observatorio índice en que muchos nacionales en paro son reticentes a cubrir ofertas de baja cualificación.

Vacantes fuera de España

Otra vía que abre la posibilidad de buscar los perfiles vacantes fuera de España es el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que elabora trimestralmente el SEPE, se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y permite la tramitación de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero.

Un mecánico trabajando en la rearación de vehículos en un taller de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

El catálogo es restrictivo, se ciñe a puestos para los que no existen candidatos y que se repiten por todo el territorio, como son la mayoría de ocupaciones dentro del sector de la marina mercante.

El del último trimestre de 2025 incluye marineros, pilotos de buque mercante, oficiales radioelectrónicos, mecánicos, maquinistas, engrasadores de máquinas, contramaestres, mozos de cubierta, caldereteros y frigoristas navales, junto con cocineros, camareros y mayordomos de buque.

También recoge diferentes especialidades en el ámbito de la construcción y la edificación, como carpinteros metálicos, instaladores electricistas y gruístas, además de entrenadores y deportistas profesionales.