Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre las pensiones: “La de enero con la subida está garantizada, pero la de febrero podría no llevarla”

Lío con las pensiones. Muchos pensionistas se preguntan cómo es posible que el Congreso de los Diputados haya tumbado la subida de las pensiones para el año 2026 si ya han cobrado en enero esa revalorización. La situación ha generado una gran confusión y preocupación, pero según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, la explicación es legalmente clara.

Según Muñoz, todos los años la subida de las pensiones debe ir reflejada en una ley expresamente. En ella se establece cuánto suben las pensiones mínimas, las máximas y otros factores como las pensiones no contributivas o las bases de cotización. En este caso, el 23 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2025, donde se recogía la subida de las pensiones para el ejercicio 2026.“En ese real decreto se establecía la subida de las pensiones para el año 2026, pero ese real decreto debía ser convalidado en el Congreso de los Diputados”, señala el funcionario.

Lo cierto es que ese decreto ley no solo abordaba la revalorización de las pensiones, sino que también introducía otras medidas en materia fiscal, laboral y de protección social. Esta amplitud de contenido provocó el rechazo de algunos grupos parlamentarios, lo que derivó en que el Congreso no convalidara el texto legal, dejando en suspenso la subida de las pensiones.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La nómina de enero con la subida está garantizada, pero la de febrero podría no llevarla” / Iván Ferná

¿Hay que devolver la subida de la pensión de enero?

Ante la duda sobre si los pensionistas deberán devolver el dinero cobrado en enero con la subida, Muñoz aclara: “La nómina de enero de los pensionistas con la subida está garantizada porque, aunque el Congreso de los Diputados haya tumbado la ley, el real decreto ley ha estado vigente hasta el día en el que se tumbó”.

Sara Fernández

En consecuencia, la paga de enero se mantiene, pero las siguientes podrían no reflejar la revalorización anunciada. “La revalorización de las pensiones queda suspendida temporalmente, por tanto la nómina de febrero, marzo en adelante irá sin subida mientras no se apruebe otra ley u otra norma en la que pueda ampararse dicha subida”, advierte el funcionario.

¿Qué pasará en febrero con las pensiones?

Para revertir esta situación, el Gobierno dispone de dos vías legales. Una opción es aprobar un nuevo real decreto, amparado expresamente en la Ley General de la Seguridad Social, que no necesitaría convalidación parlamentaria. En ese caso, las pensiones subirían de acuerdo con la ley vigente, es decir, un 2,7%, correspondiente a la media del IPC del año anterior.

La otra alternativa es redactar un nuevo real decreto-ley que incluya únicamente la subida de las pensiones, sin añadir otras medidas que generen desacuerdo. “Ese real decreto ley sí necesitaría la convalidación en el Congreso de los Diputados pero seguramente cuente con más respaldo parlamentario”, indica Muñoz.

Noticias relacionadas

En todo caso, el funcionario recuerda que aún hay margen político y legislativo para dar solución a esta situación antes de que los pensionistas noten un cambio en su próxima nómina. “Esperemos que, al igual que sucedió el año pasado, este año también se alcance un acuerdo político para que los pensionistas puedan cobrar su pensión con la subida correspondiente para el año 2026”, concluye.