Juanma Lorente, abogado laboralista: “Te van a subir el sueldo, está confirmado”

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la cuantía retributiva mínima que debe percibir cualquier trabajador en España, fijada anualmente por el Gobierno. Cada comienzo de año suele venir acompañado de una revisión del SMI, que se actualiza teniendo en cuenta factores como el coste de la vida, la evolución económica o el diálogo social con sindicatos y patronal. Estos ajustes impactan directamente en millones de trabajadores, especialmente aquellos con contratos en sectores con menores retribuciones.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha asegurado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 está confirmada.“Te van a subir el sueldo, está confirmado”, afirma Lorente, antes de explicar en detalle cómo se reflejará la subida del SMI en los pagos mensuales. El abogado se centra en los casos más habituales, como aquellos trabajadores que reciben su salario con las pagas extra prorrateadas, es decir, distribuidas en 12 mensualidades.

Nuevo SMI

Actualmente, explica el letrado, un trabajador que cobra el SMI con pagas prorrateadas percibe 1.381 euros brutos al mes, lo que equivale a 16.576 euros brutos al año. Con la nueva subida prevista para 2026, esa misma persona pasará a cobrar 1.424 euros brutos al mes y, en cómputo anual, 17.094 euros brutos.

“Si tu salario es el SMI en 2026 vas a ver cómo tu nómina va a subir mucho”, afirma Lorente e insiste en que todas las cifras que menciona son cantidades en bruto, es decir, antes de aplicar las deducciones correspondientes a la Seguridad Social.

Trabajo acuerda sólo con CCOO y UGT subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes / INFORMACIÓN

El abogado también advierte de un punto importante para los trabajadores: si, una vez aprobada la subida, continúan cobrando por debajo del nuevo SMI, deberán actuar. “Si estás cobrando el SMI y estás cobrando en bruto menos o, cuando esto se apruebe (que será dentro de muy poco), no empiezas a cobrar este nuevo salario mínimo, tendrás que reclamar”, enfatiza.

Reclamación

La subida del SMI tendrá efecto sobre todos los contratos que estén actualmente por debajo de esa nueva base legal. Según Lorente, se trata de una obligación para las empresas, y el incumplimiento puede ser reclamado judicialmente por el trabajador si no se respeta. Aunque no se especifica en su intervención la fecha exacta de entrada en vigor, sí insiste en que la aprobación se producirá “dentro de muy poco”.

Además, recalca que el cálculo del nuevo salario afecta tanto a trabajadores que cobran en 12 pagas como en 14 pagas, aunque en su ejemplo se ha centrado en quienes tienen las extras prorrateadas, ya que es el caso más habitual. El impacto en la nómina será visible desde el mes en que la subida entre oficialmente en vigor.