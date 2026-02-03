El SEPE busca personas que quieran formarse gratis para las áreas más demandadas: así son las becas IBM
Inteligencia Artificial, ciberseguridad
En el mercado laboral de nuestro país cada vez ganan más peso los empleos relacionados con las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y el desarrollo del software, entre otros.
La oferta para cubrir estos puestos de trabajo es muy elevada ya que normalmente requieren unos estudios y una formación muy específica. En este caso, IBM, en colaboración con Fundae y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrece unas becas para lograr un certificado oficial en materias que forman parte de las áreas más demandadas en el mercado laboral.
Los certificados formativos de IBM son 100 % online y prácticos y algunas cuentan con sesiones tutorizadas. Los cursos son en español, salvo algún vídeo en inglés con transcripción en español, y se aprende de manera guiada. Los certificados tienen una duración variada dependiendo de cada uno de ellos.
Requisitos para acceder a las Becas IBM
- Ser residente en España.
- Tener más de 18 años.
- Se dará prioridad de participación a las personas desempleadas.
Cursos de las Becas IBM
Estos son los cursos que el SEPE informan que tienen abierto el período de inscripción (a fecha de febrero de 2026) y los que se convocarán en el tercer trimestre de este año:
- Certificado Inteligencia Artificial Generativa: Introducción y Aplicaciones: Este curso está diseñado para todas aquellas personas profesionales, ejecutivos, estudiantes y entusiastas— interesadas en aprender sobre IA generativa y aprovechar sus capacidades en su trabajo y en sus vidas.
- Certificado Usos profesionales de la Inteligencia Artificial Generativa: Inscripciones hasta el 3 de febrero 2026. El certificado online de usos profesionales de la inteligencia artificial generativa (IAG), diseñado por Bejob en colaboración con IBM, está especialmente estructurado para brindarte una comprensión profunda y práctica de cómo la IA está transformando el mundo profesional y personal.
- Certificado Iniciación a la programación en Python: Python es un lenguaje de alto nivel de programación, ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos, el machine learning (ML) y la inteligencia artificial.
- Certificado Introducción al desarrollo de software Agile y Scrum: Tras completar el curso, será capaz de adoptar los conceptos ágiles de planificación adaptativa, desarrollo iterativo y mejora continua, lo que se traduce en entregas tempranas y valor para los clientes.
- Certificado IA Generativa: Conceptos básicos de ingeniería de instrucciones: Este curso está diseñado para todoslos interesados en aprovechar técnicas eficaces de ingeniería de indicaciones para liberar todo el potencial de las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa como ChatGPT.
- Certificado Data Analytics:Todas las industrias necesitan profesionales cualificados en el análisis de datos.
- Certificado Ciberseguridad (no tutorizado): capacita para evaluar la postura de seguridad de datos de una organización; realizar un análisis de impacto para abordar las vulnerabilidades; diseñar una red segura que incluya sistemas y dispositivos de seguridad; garantizar la protección de los sistemas en la nube, los datos, las aplicaciones y la infraestructura; ensamblar los componentes necesarios para las operaciones de seguridad y el monitoreo e investigar informes de incidentes a través de la ciencia forense digital.
- Certificado Iniciación a la programación en Python (no tutorizado): Próxima convocatoria en el tercer trimestre de 2026: Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes.
