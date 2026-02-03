El SEPE busca personas que quieran formarse gratis para las áreas más demandadas: así son las becas IBM

En el mercado laboral de nuestro país cada vez ganan más peso los empleos relacionados con las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y el desarrollo del software, entre otros.

La oferta para cubrir estos puestos de trabajo es muy elevada ya que normalmente requieren unos estudios y una formación muy específica. En este caso, IBM, en colaboración con Fundae y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrece unas becas para lograr un certificado oficial en materias que forman parte de las áreas más demandadas en el mercado laboral.

Los certificados formativos de IBM son 100 % online y prácticos y algunas cuentan con sesiones tutorizadas. Los cursos son en español, salvo algún vídeo en inglés con transcripción en español, y se aprende de manera guiada. Los certificados tienen una duración variada dependiendo de cada uno de ellos.

Requisitos para acceder a las Becas IBM

Ser residente en España.

Tener más de 18 años.

Se dará prioridad de participación a las personas desempleadas.

Cursos de las Becas IBM

Estos son los cursos que el SEPE informan que tienen abierto el período de inscripción (a fecha de febrero de 2026) y los que se convocarán en el tercer trimestre de este año: