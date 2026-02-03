El duro testimonio de Pepe Menghini, jubilado: “He cotizado más de 45 años y me han recortado la pensión en un 24% cada mes”

La Asociación ASJUBI40 es una plataforma de pensionistas que reivindica el fin de los recortes en las pensiones anticipadas de larga cotización. Llevan años denunciando lo que consideran una injusticia estructural del sistema: penalizar económicamente a personas que, pese a haber trabajado más de cuatro décadas, ven reducida su pensión al jubilarse antes de la edad legal.

El colectivo reclama que se aplique un tratamiento diferenciado a los jubilados con más de 40 años de cotización, exigiendo la eliminación de los coeficientes reductores que recortan sus prestaciones mensuales por anticipar su retiro. Consideran que esta penalización no tiene sentido en casos de cotizaciones extensas, dado que muchos de ellos han superado los 40 o incluso 45 años de aportaciones a la Seguridad Social. Reclaman justicia social, voluntad política y una solución urgente por parte del Gobierno.

El testimonio de Pepe Menghini

El testimonio de uno de los afectados, Pepe Menghini, es claro. “Yo he cotizado 45 años, 7 meses y 1 día. Me han recortado mi pensión en un 24% cada mes”, denuncia. Su caso, como el de miles de personas en situaciones similares, pone rostro al drama de muchos trabajadores que, tras toda una vida laboral, ven mermado su derecho a una pensión íntegra por el hecho de jubilarse antes de tiempo.

“El pasado 29 de diciembre, la ministra Elma Sainz dijo en una entrevista que hablaba sobre la posibilidad de aprobar medidas sociales sin pasar por la Cámara”, afirma. Esa vía rápida, según Pepe, es la misma que debería emplearse para acabar con la penalización que sufren ellos. “Si existe una vía rápida para lo social, la solución tiene que estar ahí”.

He cotizado 45 años, 7 meses y 1 día. Me han recortado mi pensión en un 24% cada mes” / AXEL ALVAREZ

En su mensaje, dirigido directamente a la ministra, el jubilado interpela: “Ministra, usted dice que hay temas que no pueden esperar al Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años es precisamente uno de esos temas”. Según su testimonio, el Gobierno ya no necesita más respaldo ni más estudios: en noviembre, el Congreso mostró su apoyo a ASJUBI40. “La mayoría social y parlamentaria está con nosotros”, insiste.

Sin más esperas

“Por favor, no nos hablen de trámites y de esperas. Si se quiere, se puede. Es una cuestión de voluntad política, y no de falta de tiempo”, afirma con rotundidad. Pepe apela directamente a la capacidad del Ejecutivo para actuar de oficio y aplicar el cambio por decreto si realmente hay intención de hacer justicia social. Subraya que no es una cuestión técnica, sino de decisión.

“Si usted puede firmar hoy mismo el fin de esta discriminación, ¿por qué no lo hace?”. Pepe se rebela ante la idea de que su caso y el de otros compañeros pueda ser usado como elemento de negociación política. “No somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos que el propio Gobierno ya conoce como una asignatura pendiente”, afirma.

Noticias relacionadas

Y concluye con un ruego contundente: “Ministra, por favor, no mire hacia otro lado. Si la vía es el decreto, que sea para hacer justicia. Sin esperas, sin excusas”.