Trabajar sin contrato no te deja sin derechos: la advertencia del abogado laboralista Ignacio de la Calzada

Cobrar cinco euros la hora, trabajar sin contrato y sin nómina o encadenar jornadas interminables es una realidad laboral habitual para miles de personas en España. Una situación que, además de precaria, es ilegal y puede acarrear sanciones superiores a los 10.000 euros para la empresa.

Así lo advierte el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que pone el foco en una idea clave: trabajar sin contrato no significa no tener derechos. “Esta situación es muy común y es totalmente ilegal y a tu empresa le podrían poner una multa de más de diez mil euros”, advierte en un vídeo publicado en su conocida cuenta de Instagram.

Lucía Feijoo Viera

Los derechos laborales no se pierden, ni siquiera sin papeles

Uno de los mensajes más claros del experto es que la falta de contrato o de permiso de trabajo no elimina la protección legal del empleado y así lo explica: “Aunque seas un trabajador sin contrato de trabajo y sin papeles, tienes exactamente los mismos derechos que cualquier otro empleado con contrato”.

La base legal es clara, según recuerda el abogado: “Los derechos laborales son irrenunciables. Y esto no lo digo yo, lo dice el Estatuto de los Trabajadores”. Esto implica que cualquier persona que esté trabajando tiene derecho, como mínimo, a lo que marca la ley.

Sueldo mínimo, descansos y baja médica

De la Calzada enumera algunos de esos derechos básicos que siguen vigentes incluso en situaciones irregulares: “Todo empleado tiene derecho a lo que marca, como mínimo, el Estatuto: sueldo mínimo, condiciones como descansos, vacaciones, incluso, evidentemente, derecho a la baja médica”.

Pagar salarios por debajo del mínimo legal o negar descansos no es una “concesión” del empleador, sino una vulneración directa de la normativa laboral.

“El miedo a denunciar es parte de la explotación”

El abogado también advierte de una práctica habitual por parte de algunas empresas: utilizar el miedo como herramienta de control. “Lo que están haciendo es aprovecharse de las circunstancias de un trabajador que no puede trabajar y lo necesita para sacar beneficio propio”, alerta el experto. Ese miedo suele traducirse en aceptar condiciones abusivas: “Sueldos a cinco euros, jornadas infinitas, te va a echar y no vas a tener absolutamente ningún derecho”. Pero esa idea es falsa.

El trabajador no tiene culpa ni paga multas

Uno de los puntos más importantes que subraya De la Calzada es que la responsabilidad legal recae en la empresa, no en el empleado. “Que sepas que a tu empresa le pueden poner una multa de más de diez mil euros si eres un trabajador extranjero sin permiso de trabajo”. Y añade: “Tú tranquilo que no tienes ningún tipo de culpa ni responsabilidad ni te va a decaer ninguna multa. Eso es mentira y lo utilizan para que no les denuncies”.

Incluso si el trabajador es despedido o se le deben salarios, la vía judicial sigue abierta. “Si te despiden, te deben dinero, se les puede reclamar vía judicial, igual que cualquier otro trabajador”. El abogado insiste en que la falta de contrato no impide reclamar lo que corresponde por ley.

Noticias relacionadas

Varias personas protestan contra la economía sumergida en una manifestación. / AXEL ALVAREZ

“Que no te engañen y que no te exploten”

El mensaje final del experto es claro: “Si te han despedido, te deben dinero o básicamente te están maltratando y prácticamente explotando, reclama tus derechos”. Y concluye con una advertencia: “Que no te engañen y que no te exploten”.