Ojo a la advertencia del abogado laboralista Juanma Lorente: "Puedes ir a la cárcel si haces esto durante tu baja médica"

En un momento en el que miles de trabajadores en España se encuentran de baja médica, el desconocimiento sobre los límites legales durante este periodo puede llevar a consecuencias graves. El abogado laboralista Juanma Lorente ha advertido que incluso “puedes ir a la cárcel si haces esto estando de baja médica”, refiriéndose concretamente a falsificar un parte médico.

Lorente subraya que “hay mucha gente de baja médica, quizá es el momento de la historia donde más gente está en esa situación”, lo que ha incrementado la vigilancia de las autoridades sanitarias y judiciales. Uno de los casos más curiosos lo confirma: “el Tribunal Supremo ha mandado a la cárcel a una persona que quería estar más tiempo de baja, concretamente un día más, y se le ocurrió falsificar un parte de baja”.

Parte de baja médica

El parte médico de baja es un documento oficial emitido por profesionales del sistema sanitario. Cualquier alteración o falsificación puede constituir un delito de falsedad documental, tipificado en el Código Penal español y penado con prisión. “Os recuerdo que los partes de baja son documentos oficiales y si se falsifican puedes terminar en la cárcel”, advierte el letrado.

Puedes ir a la cárcel si haces esto durante tu baja médica

Este tipo de fraude no solo acarrea consecuencias penales, sino también laborales: despido disciplinario, pérdida de prestaciones e incluso reclamaciones económicas. Lorente lanza una advertencia clara: “No hagas tonterías, que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, nunca mejor dicho”.

Además, hay que ser consciente de que las nuevas tecnologías permiten detectar fácilmente irregularidades en partes médicos, especialmente aquellos emitidos de forma electrónica. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y los inspectores médicos disponen de herramientas digitales para comprobar la autenticidad de los datos. Una mínima discrepancia en fechas, códigos o firmas puede ser motivo de investigación e incluso de denuncia penal.

¿Cuánto dura una baja médica?

La duración de una baja médica depende del diagnóstico y se fija por el facultativo del sistema público o, en algunos casos, por médicos de las mutuas. En España, las bajas por contingencias comunes (enfermedad o accidente no laboral) se clasifican en: muy corta (hasta 5 días), corta (de 5 a 30 días), media (de 31 a 60 días) y larga duración (más de 61 días). Cada categoría implica plazos concretos para la revisión médica y emisión de nuevos partes.