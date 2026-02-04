Cobrar en 12 o en 14 pagas: una experta revela cuál es la mejor opción para ahorrar

A muchas personas les surge una duda habitual cuando firman un nuevo contrato o revisan su nómina: ¿es mejor cobrar el salario anual en 12 pagas o en 14? Aunque ambas opciones implican recibir la misma cantidad al cabo del año, el modo en que se distribuye ese dinero puede influir en la capacidad de ahorro, la sensación de liquidez mensual y el control financiero general.

¿Conviene tener más dinero cada mes o recibir pagas extra?

La pregunta no es menor. ¿Conviene tener más dinero cada mes o recibir pagas extra en junio y diciembre que funcionen como un pequeño “colchón”? Para arrojar luz sobre esta cuestión, Andrea Morales, experta en finanzas personales de HelpMyCash, ofrece una explicación clara sin caer en recetas universales.

¿Qué pasa con Hacienda?

“La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. No hay una opción universalmente mejor, porque a efectos de salario anual no cambia nada, el trabajador cobra lo mismo”, afirma Morales. Desde un punto de vista fiscal, tampoco hay grandes diferencias. “Hacienda calcula el impuesto sobre el salario bruto anual y la situación personal del trabajador”, confirma la experta. “Lo único que varía es el reparto de la retención”, pero al final del año el resultado es idéntico.

14 pagas o prorrateadas: qué conviene más, según tu perfil financiero / INFORMACIÓN

Lo que sí cambia, según Morales, es cómo percibimos ese dinero mes a mes. “Lo que sí cambia es la sensación de liquidez mes a mes, algo que influye mucho en cómo la gente planifica, o no, su dinero”, señala. Por eso, la experta matiza que elegir una u otra opción depende, sobre todo, de los hábitos de cada persona y su relación con el dinero.

Por qué cobrar en 12 pagas puede ser mejor para tu bolsillo (si sabes planificar) / Shutterstock

“Económicamente, disponer antes del dinero es una ventaja, pero solo para quien sabe qué hacer con él, es decir, quien tiene un presupuesto. Para el resto, esa ventaja teórica puede diluirse, porque en lugar de ahorrar dinero y ponerlo a trabajar, pueden gastar más porque mensualmente reciben más”, advierte Morales. Así, cobrar en 12 pagas puede ser útil, pero no es una panacea para todos.

12 pagas

La modalidad de 12 pagas suele ser más beneficiosa para quienes tienen un mayor control sobre sus finanzas. “Este sistema beneficia a quien es organizado y ahorrador, porque el dinero se puede poner a trabajar antes en cuentas remuneradas, depósitos o, para perfiles más avanzados, en inversión periódica”, explica Morales. Además, destaca que este sistema puede ser especialmente útil para personas con ingresos bajos: “Para quien cobra poco, ese extra repartido cada mes puede marcar la diferencia al llegar a fin de mes y aliviar la sensación de ir siempre con el agua al cuello”, subraya.

También lo recomienda para ahorradores constantes: “Quienes tienen el ahorro automatizado y los objetivos definidos, ya sea porque cuentan con fondos, inversiones o amortizaciones de hipoteca y préstamos, suelen sacar más partido a las 12 pagas, porque maximizan la liquidez y reducen la dependencia psicológica de las pagas extra”, añade. Asimismo, personas con deudas pueden beneficiarse de cobrar cada mes una cantidad mayor: “Si hay deudas caras, como tarjetas o créditos al consumo, retrasar ingresos es renunciar a amortizar antes y reducir intereses”, advierte Morales.

14 pagas

Por otro lado, las 14 pagas funcionan para muchas personas como una herramienta de gestión emocional, una especie de “truco mental” para ahorrar sin darse cuenta. “Las 14 pagas funcionan para muchas personas como un ‘ahorro forzoso’. El dinero se acumula sin tocarse y llega de golpe”, explica Morales. Esto puede ser útil para quienes tienen dificultades para mantener constancia en el ahorro mensual, siempre que gestionen bien el ingreso extraordinario. “Para quien tiene dificultades para ser constante, las extras pueden convertirse en una forma casi automática de reservar dinero, siempre que se separen nada más cobrarlas y no se diluyan en gasto impulsivo”, señala.

Eso sí, Morales advierte que este sistema pierde su valor si no se planifica. “Si prefieres no tener la tentación de gastar ese dinero mes a mes y contar con un ingreso extra en épocas de mayor consumo, las 14 pagas pueden ser tu mejor aliado”, aclara. Pero si esas pagas extra se destinan directamente a cubrir gastos fijos, como recibos o hipotecas, podría indicar que el presupuesto mensual está demasiado ajustado. “Este sistema pierde su sentido si las pagas extra se gastan sin planificación o si se utilizan para cubrir recibos básicos”, advierte.