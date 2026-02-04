Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta viviendas protegidasExpedientes Les NausExpresidente ampa MaristasTemporal LeonardoEl Riscal hace 50 añosMusk insulta a SánchezProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Cobrar en 12 o en 14 pagas: una experta revela cuál es la mejor opción para ahorrar

Andrea Morales explica los pros y contras de cada modalidad y en qué casos una opción puede ayudarte a gestionar mejor tu dinero

¿12 o 14 pagas? Una experta explica qué opción ayuda más a ahorrar

¿12 o 14 pagas? Una experta explica qué opción ayuda más a ahorrar

Ahorrar en España: casi una misión imposible / Europa Press

Patricia Páramo

A muchas personas les surge una duda habitual cuando firman un nuevo contrato o revisan su nómina: ¿es mejor cobrar el salario anual en 12 pagas o en 14? Aunque ambas opciones implican recibir la misma cantidad al cabo del año, el modo en que se distribuye ese dinero puede influir en la capacidad de ahorro, la sensación de liquidez mensual y el control financiero general.

¿Conviene tener más dinero cada mes o recibir pagas extra?

La pregunta no es menor. ¿Conviene tener más dinero cada mes o recibir pagas extra en junio y diciembre que funcionen como un pequeño “colchón”? Para arrojar luz sobre esta cuestión, Andrea Morales, experta en finanzas personales de HelpMyCash, ofrece una explicación clara sin caer en recetas universales.

¿Qué pasa con Hacienda?

“La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. No hay una opción universalmente mejor, porque a efectos de salario anual no cambia nada, el trabajador cobra lo mismo”, afirma Morales. Desde un punto de vista fiscal, tampoco hay grandes diferencias. “Hacienda calcula el impuesto sobre el salario bruto anual y la situación personal del trabajador”, confirma la experta. “Lo único que varía es el reparto de la retención”, pero al final del año el resultado es idéntico.

La jubilación es cada vez más activa y prolongada, con nuevas necesidades económicas. Sin embargo, ahorrar para la jubilación no es un comportamiento intuitivo ni sencillo. “Desde la economía conductual sabemos que ahorrar cuesta. No tiene una recompensa inmediata y suele posponerse. Comprar algo da gratificación instantánea; guardar dinero para dentro de 20 o 30 años, no”, explica Juan Manuel Mier, experto del área de pensiones de BBVA. Para resolver este obstáculo, propone mecanismos automáticos que desvíen una parte de la nómina o ingresos extraordinarios hacia el ahorro, generando así el hábito de forma progresiva. Esta perspectiva coincide con la de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, quien defiende un modelo más estructurado y obligatorio de ahorro: un segundo pilar de pensiones de capitalización, como ya ocurre en Reino Unido o Irlanda. En estos países, se retiene automáticamente un 5% del salario al trabajador para invertirlo en un fondo privado, salvo que éste manifieste expresamente su deseo de no participar. “El 93% de los trabajadores en Reino Unido mantiene la retención. Es más difícil decidir dejar de ahorrar que empezar a hacerlo”, destaca. Planes individuales El límite de aportación de 1.500 euros, en marcha desde la reforma fiscal de 2021, ha hecho que los planes individuales de pensiones hayan perdido atractivo frente a los planes de empleo y otros productos como los fondos de inversión o los planes individuales de ahorro (PIAS) que ofrecen las aseguradoras y las entidades financieras. En el momento de hacerlas, las aportaciones a planes individuales reducen la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una persona en un tramo del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrarse unos 450 euros en la declaración. No obstante, el rescate tributa como rendimiento del trabajo, lo cual puede elevar entonces la base imponible si no se planifica bien. De forma alternativa, los PIAS son un producto de ahorro e inversión a largo plazo: el dinero aportado de forma periódica se invierte en fondos, y al llegar a la jubilación, se puede rescatar en forma de capital o renta vitalicia. En esta última opción, los rendimientos generados están exentos de tributación. Cómo complementar la pensión Ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, CaixaBank ha diseñado una estrategia de planificación financiera adaptada a cada etapa vital. A través de su programa Generación +, ofrece asesoramiento personalizado para fomentar el ahorro desde edades tempranas —idealmente, señalan, a partir de los 40— y garantizar ingresos complementarios durante la jubilación. Entre los productos más relevantes destaca precisamente la renta vitalicia, un instrumento que transforma parte del ahorro acumulado en una renta periódica garantizada hasta el fallecimiento del titular. “Es especialmente útil para quienes desean complementar su pensión sin dejar de lado la posibilidad de dejar parte de su patrimonio en herencia”, explica Ramon Faura, el director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank, que gestiona el 70% de estos productos en España. La entidad cuenta ya con 730.000 clientes con rentas vitalicias, y 1.700 personas de más de 100 años entre sus titulares. También existen seguros de protección sénior, fondos de inversión y carteras gestionadas, que permiten modular el nivel de riesgo según las necesidades de cada persona. La vivienda como activo En un país con un altísimo porcentaje de propietarios de vivienda, el patrimonio inmobiliario representa una fuente potencial de liquidez. No obstante, por el momento apenas se aprovecha, constata Faura. Hay diversas fórmulas para que el propietario pueda transformar su vivienda en renta sin necesidad de venderla de forma inmediata. Una de ellas es la hipoteca inversa, que permite recibir una renta mensual usando su vivienda como garantía, conservando la propiedad hasta el fallecimiento. Otra opción es la venta de la nuda propiedad, mediante la cual se transmite la titularidad del inmueble a cambio de una renta vitalicia, pero se mantiene el uso y disfrute del mismo de por vida. También existen soluciones intermedias como el anticipo de alquileres, pensado para quienes necesitan sufragar una residencia: el banco adelanta los ingresos esperados por el alquiler, que después se regularizan con los herederos. Cambio de comportamiento Pese a su potencial, muchas personas mayores desean conservar la vivienda para dejarla en herencia, aunque su valor real sea bajo, especialmente en zonas rurales. En este punto Mier destaca que la falta de planificación patrimonial genera conflictos: la mayoría de personas no ha hecho testamento, o lo ha redactado de forma genérica, lo que complica después la distribución del legado entre varios herederos. No obstante, se observa un cambio de comportamiento generacional: mientras que padres y abuelos daban prioridad a la herencia, algunos jubilados actuales prefieren disfrutar de todo el patrimonio acumulado, por lo que cada vez más se decide optar por productos como las rentas vitalicias.

14 pagas o prorrateadas: qué conviene más, según tu perfil financiero / INFORMACIÓN

Lo que sí cambia, según Morales, es cómo percibimos ese dinero mes a mes. “Lo que sí cambia es la sensación de liquidez mes a mes, algo que influye mucho en cómo la gente planifica, o no, su dinero”, señala. Por eso, la experta matiza que elegir una u otra opción depende, sobre todo, de los hábitos de cada persona y su relación con el dinero.

Guía práctica para ahorrar en casa: 10 trucos que funcionan según el experto en finanzas Richard Gracia.

Por qué cobrar en 12 pagas puede ser mejor para tu bolsillo (si sabes planificar) / Shutterstock

“Económicamente, disponer antes del dinero es una ventaja, pero solo para quien sabe qué hacer con él, es decir, quien tiene un presupuesto. Para el resto, esa ventaja teórica puede diluirse, porque en lugar de ahorrar dinero y ponerlo a trabajar, pueden gastar más porque mensualmente reciben más”, advierte Morales. Así, cobrar en 12 pagas puede ser útil, pero no es una panacea para todos.

12 pagas

La modalidad de 12 pagas suele ser más beneficiosa para quienes tienen un mayor control sobre sus finanzas. “Este sistema beneficia a quien es organizado y ahorrador, porque el dinero se puede poner a trabajar antes en cuentas remuneradas, depósitos o, para perfiles más avanzados, en inversión periódica”, explica Morales. Además, destaca que este sistema puede ser especialmente útil para personas con ingresos bajos: “Para quien cobra poco, ese extra repartido cada mes puede marcar la diferencia al llegar a fin de mes y aliviar la sensación de ir siempre con el agua al cuello”, subraya.

También lo recomienda para ahorradores constantes: “Quienes tienen el ahorro automatizado y los objetivos definidos, ya sea porque cuentan con fondos, inversiones o amortizaciones de hipoteca y préstamos, suelen sacar más partido a las 12 pagas, porque maximizan la liquidez y reducen la dependencia psicológica de las pagas extra”, añade. Asimismo, personas con deudas pueden beneficiarse de cobrar cada mes una cantidad mayor: “Si hay deudas caras, como tarjetas o créditos al consumo, retrasar ingresos es renunciar a amortizar antes y reducir intereses”, advierte Morales.

14 pagas

Por otro lado, las 14 pagas funcionan para muchas personas como una herramienta de gestión emocional, una especie de “truco mental” para ahorrar sin darse cuenta. “Las 14 pagas funcionan para muchas personas como un ‘ahorro forzoso’. El dinero se acumula sin tocarse y llega de golpe”, explica Morales. Esto puede ser útil para quienes tienen dificultades para mantener constancia en el ahorro mensual, siempre que gestionen bien el ingreso extraordinario. “Para quien tiene dificultades para ser constante, las extras pueden convertirse en una forma casi automática de reservar dinero, siempre que se separen nada más cobrarlas y no se diluyan en gasto impulsivo”, señala.

Noticias relacionadas y más

Eso sí, Morales advierte que este sistema pierde su valor si no se planifica. “Si prefieres no tener la tentación de gastar ese dinero mes a mes y contar con un ingreso extra en épocas de mayor consumo, las 14 pagas pueden ser tu mejor aliado”, aclara. Pero si esas pagas extra se destinan directamente a cubrir gastos fijos, como recibos o hipotecas, podría indicar que el presupuesto mensual está demasiado ajustado. “Este sistema pierde su sentido si las pagas extra se gastan sin planificación o si se utilizan para cubrir recibos básicos”, advierte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  3. La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
  4. Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
  5. Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
  6. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  7. El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
  8. La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable

Amigos de los Humedales denuncia graves daños ecológicos por una quema controlada en El Hondo de Elche y Crevillent

Amigos de los Humedales denuncia graves daños ecológicos por una quema controlada en El Hondo de Elche y Crevillent

Una esperanza para los niños saharauis lejos del desierto

Una esperanza para los niños saharauis lejos del desierto

Ecologistas denuncian una quema controlada con graves daños al ecosistema de El Hondo

La pujada de gener de l’Elx es prolonga a febrer

La pujada de gener de l’Elx es prolonga a febrer

Los 9 regresos a casa de la era Bragarnik

Los 9 regresos a casa de la era Bragarnik

Los trabajos que nadie quiere en Alicante: estos son los puestos que al SEPE más le cuesta cubrir

Los trabajos que nadie quiere en Alicante: estos son los puestos que al SEPE más le cuesta cubrir

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

Educació cita els sindicats per a començar a negociar la pujada salarial als professors

Educació cita els sindicats per a començar a negociar la pujada salarial als professors
Tracking Pixel Contents