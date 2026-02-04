¿Tienes derecho a permiso laboral si enferma tu pareja pero no estáis casados?

¿Qué opciones de conciliación existen en el trabajo cuando enferma un familiar? ¿Se considera familiar la persona con la que se convive, sea o no cónyuge o pareja de hecho?

El permiso laboral de cinco días genera muchas dudas entre los trabajadores, especialmente sobre su duración, cómputo y requisitos. Las preguntas son más frecuentes cuando la persona que convivimos aún no es cónyuge. Teniendo en cuenta estas dudas, la experta en derecho laboral Tania Delgado ha aclarado, a través de tres supuestos, todas sus claves.

¿Los cinco días incluyen fines de semana o festivos?

Según la experta laboralista no se incluyen los fines de semana o festivos: solo cuentan los días en los que tenías que trabajar. Y es así aunque el convenio colectivo establezca que se contabilizan los días naturales. Tal y como recoge la legislación: "Llegados a este punto, la cuestión consiste en determinar qué pasa con los convenios colectivos aprobados antes de la reforma de 2023 y actualmente vigentes que reproducen el artículo 37.3.b) del ET en su redacción previa. Estas cláusulas convencionales no resultan aplicables, rigiendo el artículo 37.3.b)"

Aitana Solera

¿El permiso finaliza con el alta en el hospital?

La respuesta a esta pregunta dependerá siempre del caso: no necesariamente finaliza con el alta en el hospital, puesto que hay casos en los que el enfermo sigue necesitando cuidados en casa. Cuando sí finaliza es con el alta médica.

Según el BOE: La SAN-SOC núm. 101/2024, de 24 de julio, estima las demandas acumuladas de conflicto colectivo interpuestas por los sindicatos CC.OO. y UGT, que instan el derecho de las personas trabajadoras a disfrutar de la totalidad del permiso retribuido de 5 días por hospitalización de familiar o conviviente del artículo 37.3.b) ET cuando, tras el ingreso hospitalario de duración inferior a 5 días, existe una prescripción médica de reposo domiciliario.

¿Debe ser un familiar o cónyuge para poder tener este derecho?

Según Delgado, lo "ideal" en tanto que la empresa deberá asumir tu permiso sin solicitar pruebas de parentesco es que se trate de un cónyuge o familiar de hasta 2º grado: aquí tú tienes la primera y última palabra. Pero, ¿qué ocurre cuando se convive con una pareja con la que no se está casado o casada, hasta incluso con un amigo o familiar más lejano que necesite cuidados y atención? En ese caso la empresa sí podrá pedirte demostrar la convivencia.

En este sentido, el BOE establece adoptó en 2023 'ex novo' , la segunda reforma del artículo 37.3.b) sobre los sujetos causantes del permiso:

Noticias relacionadas

"[...] Se amplían, incorporando ex novo: 1) el cónyuge o pareja de hecho de la persona trabajadora, 2) el familiar consanguíneo de la pareja de hecho de la persona trabajadora, y 3) cualquier persona que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y siempre que aquella requiera el cuidado efectivo de esta. Nótese que el artículo 37.3.b) del ET exige expresamente que el sujeto causante requiera el efectivo cuidado de la persona trabajadora solo cuando sea conviviente con quien no tenga ninguno de los vínculos familiares contemplados para los demás sujetos causantes. En cualquier caso, parece conveniente destacar que el permiso del artículo 37.3.b) del ET se articula como medida laboral para conciliar la vida personal y familiar con la vida laboral, de ahí que su finalidad última sea cuidar y atender las necesidades del sujeto causante, sea o no conviviente."