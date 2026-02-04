Los trabajos que nadie quiere en Alicante: estos son los puestos que al SEPE más le cuesta cubrir

La provincia de Alicante ha iniciado 2026 con la pérdida de 12.328 puestos de trabajo, una cifra superior a las dos últimas temporadas. El cierre de la campaña de Navidad se ha visto reflejado en los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

El sector que más trabajo pierde en la provincia es el comercio, seguido de la construcción y la hostelería, mientras que la actividad inmobiliaria mejora respecto a diciembre. Estos datos también tienen su reflejo en las personas afiliadas a la Seguridad Social, que este primer mes del año caen a 757.110.

Con relación a los puestos de trabajo existentes en la provincia, el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE en su informe Referentes de información del mercado de trabajo 2025 muestra una lista de empleos que ya nadie quiere en Alicante.

Un marinero en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Se buscan mecánicos, marineros y entrenadores deportivos

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes. Es decir, los trabajos que nadie quiere.

Los últimos datos actualizados sobre el primer trimestre de 2026 nos muestran que en el caso de la provincia de Alicante, además de los profesionales del marítimo-naval también existe una demanda de deportistas profesionales y entrenadores deportivos.

El listado de las ocupaciones de difícil cobertura en la provincia de Alicante es el siguiente:

