Alerta roja en las criptomonedas: Bitcoin cae por debajo de los 60.000 euros

Preocupación en el sector cripto y con motivo para tenerla. El bitcoin ha vuelto a romper un nivel psicológico clave. La mayor criptomoneda del mundo ha caído por debajo de los 60.000 euros (70.000 dólares), una cota que no tocaba desde hace más de un año, en medio de un clima de desconfianza generalizado en los mercados financieros. El desplome no es un movimiento aislado: desde su máximo de octubre del año pasado, el precio se ha dejado ya más del 44%.

Para entender qué está ocurriendo conviene separar el ruido del fondo. En las primeras fases de la caída, el castigo al bitcoin estuvo provocado por factores muy propios del ecosistema cripto, como liquidaciones forzosas de posiciones apalancadas. Es decir, inversores que habían pedido dinero prestado para apostar a subidas y que se han visto obligados a vender cuando el precio empezó a caer. Solo en las últimas 24 horas se han liquidado más de 700 millones de dólares en apuestas alcistas, según datos del sector.

El bitcoin en las últimas horas ha entrado en barrena / INFORMACIÓN

Pero lo relevante ahora es que la presión ya no viene solo del mundo cripto. El bitcoin está sufriendo lo que los analistas llaman una auténtica "crisis de fe". A la desconfianza específica se ha sumado un contexto global de aversión al riesgo: las bolsas han entrado en modo ventas, con fuertes caídas en el Nasdaq y en los valores tecnológicos, y ese nerviosismo se ha extendido a todos los activos considerados más volátiles.

En otras palabras, cuando los inversores se ponen a la defensiva, venden primero lo que consideran más arriesgado. Y hoy por hoy, el bitcoin sigue estando en ese grupo.

ETF, instituciones y el fin de la complacencia

Uno de los grandes cambios respecto a ciclos anteriores es la presencia de grandes inversores institucionales a través de los ETF de bitcoin cotizados en Estados Unidos. Estos productos habían sido una fuente de apoyo clave para el precio, pero también están mostrando su cara menos amable. Tras una fuerte entrada de dinero a comienzos de semana, más de 800 millones de dólares han salido de estos fondos en apenas dos sesiones.

Esto no significa que las instituciones estén abandonando el bitcoin, pero sí que se ha acabado la fase de optimismo automático. Los expertos hablan de un mercado que deja atrás la complacencia: ahora el precio se mueve menos por relatos atractivos y más por la pura mecánica financiera, balances y gestión del riesgo.

¿Refugio o activo de riesgo?

Bitcoin: ¿Merece la pena invertir en 2025? / Eva Abril

Otro debate que vuelve con fuerza es el del bitcoin como "oro digital". En momentos de tensión geopolítica o económica, muchos esperaban que actuara como refugio, pero la realidad reciente va en dirección contraria. Mientras otros activos defensivos resisten mejor, el bitcoin acumula una caída cercana al 20% en lo que va de año y el conjunto del mercado cripto ha perdido más de 460.000 millones de dólares de valor en apenas una semana.

Esto está llevando a muchos inversores a replantearse su papel dentro de una cartera. Para algunos, sigue siendo una apuesta a largo plazo; para otros, queda claro que, en escenarios de estrés, se comporta más como una acción tecnológica que como un refugio.

¿Hasta dónde puede caer el bitcoin?

Desde el punto de vista técnico, el bitcoin ha regresado a una zona de precios que durante meses actuó como resistencia, entre la primavera y el otoño de 2024. Eso explica que empiecen a aparecer compradores que buscan gangas, convencidos de que el castigo ha sido excesivo.

Sin embargo, varios analistas advierten de que, si no consigue recuperar niveles clave en el corto plazo, no sería extraño ver al bitcoin moverse hacia los 68.000 dólares o incluso probar los mínimos del año pasado. Todo dependerá de si se calma la tormenta en los mercados tradicionales.

Esta caída del bitcoin refleja un cambio de ánimo global: menos fe ciega, más cautela y una pregunta que vuelve a estar sobre la mesa: ¿Es el bitcoin un activo maduro capaz de resistir las crisis o sigue siendo una apuesta de alto riesgo cuando las cosas se tuercen? De momento, el mercado parece inclinarse por la segunda opción.

El aviso de Michael Burry: riesgo de una "espiral de muerte"

El deterioro del precio del bitcoin también ha activado las alertas de algunos de los inversores más conocidos de Wall Street. Entre ellos está Michael Burry, famoso por anticipar la crisis inmobiliaria de 2008, que ha advertido de que la criptomoneda podría entrar en una "espiral de muerte" si la caída se prolonga.

Gráfico que resume el panorama actual de bitcoin / Notebooklm

Burry sostiene que el desplome ha dejado al descubierto el carácter altamente especulativo del bitcoin y su incapacidad para comportarse como refugio en momentos de tensión, a diferencia del oro o la plata. En su análisis, una bajada adicional podría provocar un efecto dominó: empresas que han acumulado bitcoin en sus balances se verían forzadas a vender para evitar pérdidas mayores, alimentando nuevas caídas de precio.

El economista pone el foco en las tesorerías corporativas y en los ETF de bitcoin, que han facilitado la entrada de dinero institucional pero también han incrementado la conexión de la criptomoneda con los mercados bursátiles tradicionales. Según Burry, si el precio sigue cayendo, los responsables de riesgo recomendarán deshacer posiciones, lo que aceleraría las liquidaciones.

También advierte de que los mineros serían uno de los eslabones más débiles del sistema si el bitcoin descendiera a niveles mucho más bajos, y apunta a que los ETF han intensificado la volatilidad y la correlación con índices como el S&P 500.

Pese a todo, Burry reconoce que el impacto de una crisis profunda del bitcoin sería limitado para la economía global, ya que el tamaño del mercado cripto sigue siendo reducido y su exposición en hogares y empresas es todavía acotada. Aun así, alerta de que una caída prolongada podría generar efectos colaterales en otros activos financieros, reforzando el clima de desconfianza que ya se percibe en los mercados.