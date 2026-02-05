Laura Lobo, abogada de familia, aclara quién decide si un menor puede ir al psicólogo tras una separación: “Aunque tengas la custodia exclusiva..."

La posibilidad de que un menor acuda al psicólogo es una de las dudas más habituales entre padres separados o divorciados. Especialmente en los casos en los que uno de los progenitores tiene atribuida la custodia exclusiva y entiende que puede tomar esa decisión por su cuenta. Sin embargo, la ley establece límites claros.

La salud del menor es una decisión compartida

Tal y como explica Laura Lobo, abogada de familia, las decisiones sobre la salud de los hijos no dependen de la custodia, sino de la patria potestad. “Todas las decisiones relativas a la salud de los hijos menores le corresponde a las personas que ejercen la patria potestad”, recuerda. Y en la mayoría de los casos, esa patria potestad sigue siendo compartida por ambos progenitores tras la separación.

Por eso, aunque uno de los padres tenga la custodia exclusiva, no puede decidir de forma unilateral que el menor reciba tratamiento psicológico. Laura Lobo lo expresa de forma clara: “Aunque tengas atribuida la custodia exclusiva, la decisión sobre si los hijos deben o no ir a un psicólogo le corresponde a los dos progenitores”.

Cada vez más jóvenes recurren a la IA para pedir ayuda en salud mental / Rafa Arjones

Las excepciones: cuándo sí puede decidir un solo progenitor

La ley contempla situaciones muy concretas en las que no es necesario el consentimiento de ambos. Según detalla Laura Lobo, uno solo de los progenitores podrá autorizar el tratamiento psicológico del menor cuando exista un contexto de violencia grave.

Entre esos supuestos se encuentran:

Cuando el otro progenitor está inmerso en un procedimiento penal por atentar contra la vida, la integridad física o la libertad sexual del menor .

. Cuando hay una sentencia condenatoria o un procedimiento penal por violencia contra el otro progenitor.

por violencia contra el otro progenitor. Cuando la madre está siendo atendida por servicios especializados en violencia de género.

“En estos casos, sí puede tomarse la decisión por uno solo de los progenitores de que los hijos reciban tratamiento psicológico”, explica la abogada. Fuera de estos escenarios, el consentimiento debe ser conjunto.

¿Qué pasa si uno quiere y el otro se opone?

Cuando no existe posibilidad de llegar a un acuerdo entre los progenitores, la vía adecuada no es imponer la decisión, sino acudir a los tribunales. Según explica la experta, “si no existe posibilidad de llegar a un acuerdo, será necesario acudir al juez”, que será quien valore la situación concreta y determine quién debe tomar la decisión. En ese caso, añade, “será el juez el que atribuya a uno de los dos la facultad para decidir”.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: Shutterstock

Una duda cada vez más habitual en los juzgados

El aumento de la conciencia sobre la salud mental infantilha provocado que este tipo de conflictos sea cada vez más frecuente en los tribunales de familia. Los expertos recuerdan que actuar sin consentimiento, cuando la ley lo exige, puede generar problemas legales añadidos y empeorar el conflicto entre progenitores.

Noticias relacionadas

Por eso, ante la duda, la recomendación es clara: informarse bien antes de tomar decisiones unilaterales y, si es necesario, buscar respaldo judicial para proteger al menor sin vulnerar la ley.