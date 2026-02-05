El SEPE busca conductores para trabajar en Noruega con sueldos de más de 42.000 euros al año

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en colaboración con EURES España comienza un nuevo proceso de selección de personal, en este caso para conductores que quieran trabajar en Noruega.

La oferta es de la empresa Connect Bus y es para su sede en Stavanger. Los interesados en participar en este proceso de selección deben enviar hasta el 20 de febrero su currículum en inglés o castellano a eures.nordicos@sepe.es . En el asunto habrá que indicar “Conductor CONNECT BUS Noruega”.

Tras este procedimiento, los seleccionados deberán pasar una entrevista personal y una prueba de conducción a cargo de los representantes de la empresa.

Mapa de Stavanger, Noruega

Requisitos para apuntarse a la oferta de conductores en Noruega

En la oferta de trabajo del SEPE se detalla que se trata de puestos de trabajo “estables y permanentes y que la empresa dará formación específica desde el momento de la formación. Los requisitos que se solicitan son:

Carnet de conducir D + CAP en vigor

6 meses de experiencia, preferentemente

preferentemente Buena atención al cliente e integración en el equipo de trabajo

e integración en el equipo de trabajo Realización de un curso de adaptación previo a la incorporación, de idioma y cultura noruega . El curso de idioma puede obtener financiación EURES

. El curso de idioma puede obtener financiación EURES Con conocimiento del idioma inglés , no será necesario hacer un curso previo de noruego

, no será necesario hacer un curso previo de noruego Nacionalidad UE, o Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

La empresa explica también que colabora en los trámites necesarios y la integración en la plantilla y la sociedad noruega, así como ayudar en la búsqueda de alojamiento, en caso necesario.

Oferta de empleo para trabajar como condutores para trabajar en Noruega / SEPE

Sueldo como conductor en Noruega

Con respecto al salario, la oferta indica que ésto y otras condiciones se establecerán de acuerdo con los acuerdos colectivos vigentes pero, añade que el salario bruto es desde 483.370 a 504.886 NOK (coronas noruegas) al año.

En la actualidad una corona noruega equivale a 0,088 euros, por lo tanto el sueldo bruto anual sería de entre 42.332,70 y 44.217,03 euros, aproximadamente. Igualmente, tendrá bonificaciones por turnicidad y horas extraordinarias.