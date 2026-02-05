La rebaja del IRPF en nómina pasa factura en la Renta: algunos pagarán hasta 900 euros más en la declaración

Cada año, cuando se acerca la campaña de la declaración de la Renta, miles de contribuyentes vuelven al mismo ritual: revisar papeles, entrar al borrador y, sobre todo, cruzar los dedos para que el resultado no traiga una sorpresa. No es solo una cuestión de trámite: para muchas familias, el desenlace del IRPF marca el presupuesto de primavera, porque la diferencia entre “a devolver” y “a ingresar” puede alterar los planes del mes.

Ese temblor previo suele intensificarse cuando se habla de importes concretos. La idea de “cuánto habrá que pagar a Hacienda” se instala como una preocupación recurrente, especialmente entre quienes tienen un sueldo medio y sienten que cualquier ajuste puede descolocarles. En este caso, la alerta apunta a un tramo muy concreto: los trabajadores que el año pasado obtuvieron ingresos entre 22.000 y 35.200 euros anuales, un colectivo que puede encontrarse con un resultado más alto a ingresar en su declaración ante la Agencia Tributaria.

Menor retención

La advertencia se vincula a la reducción en las retenciones del IRPF. Ese cambio hizo que muchos trabajadores percibieran durante el año un sueldo mayor, porque la empresa les retenía menos cada mes. El efecto llega después: al haber adelantado menos impuesto a través de la retención, ahora puede aparecer una diferencia al presentar la declaración. Las cantidades a abonar a la Agencia Tributaria podrían situarse entre 400 y 900 euros.

Aviso en la Renta para quienes ganaron entre 22.000 y 35.200 euros: el ajuste puede llegar a 900 euros / INFORMACIÓN

El motivo está claro: si baja el porcentaje que la empresa retiene del salario, el contribuyente recibe más dinero durante el año, pero esa retención menor no necesariamente cubre toda la obligación tributaria anual. Por eso, al presentar el Modelo 100 a partir de abril de 2026, Hacienda calculará el IRPF real correspondiente según el salario percibido y las circunstancias familiares. Si lo retenido durante el ejercicio resulta insuficiente, el contribuyente tendrá que ingresar la diferencia, siempre que esté obligado a presentar la declaración.

Situación personal

Cada caso es diferente. Asi, las personas con mayores cargas familiares tendrán una retención mínima durante el año, y el ajuste final puede ser más acusado si no se ha ajustado correctamente el ingreso a cuenta. Por otro lado, quienes están más cerca del límite de 35.200 euros y tienen menos cargas tendrán una retención mensual más elevada y más próxima a la cuota real, por lo que el impacto en la declaración será menor o incluso inexistente. En cualquier caso, el resultado depende de la situación personal de cada contribuyente (hijos a cargo, ingresos del cónyuge y otros elementos similares).

Desde Hacienda se remarca una idea clave para entender el aviso: este ajuste no significa que se pague más impuesto que antes, sino que se abona ahora lo que se pagó de menos durante el año fiscal por la bajada de retenciones. Aun así, muchos se llevarán un buen susto.