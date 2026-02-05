Confirmado por el BOE: esto es lo que cobrarán los pensionistas este año

Cada año, el sistema público actualiza las pensiones y 2026 no es la excepción. La subida ya se reflejó en la nómina de enero, de modo que muchos beneficiarios cobraron el primer pago del año con el incremento aplicado. Sin embargo, después llegó la incertidumbre: el Congreso rechazó convalidar el decreto ómnibus que incluía la revalorización y el escudo social, y aunque enero no se vio afectado, la subida de febrero no estaba asegurada. Para despejar dudas, el Gobierno aprobó dos reales decretos-ley por separado; el de pensiones entró en vigor este miércoles tras publicarse en el BOE, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

¿Cuánto suben las pensiones?

En cuanto a importes, la norma consolida el aumento general del 2,7% en 2026, vinculado a la inflación media del año anterior y al criterio fijado en la reforma de 2021. Ese 2,7% se aplica a las pensiones contributivas y también a las del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Jubilación

En jubilación, las cuantías mínimas anuales quedan así: para un titular con 65 años, son 17.592,00 euros con cónyuge a cargo, 13.107,00 euros sin cónyuge (unidad económica unipersonal) y 12.442,00 euros con cónyuge no a cargo. Si el titular es menor de 65 años, se mantienen 17.592,00 euros con cónyuge a cargo, mientras que pasan a 12.263,00 euros sin cónyuge y 11.591,00 euros con cónyuge no a cargo. En el caso de titular con 65 años procedente de gran incapacidad, la cuantía sube a 26.386,00 euros con cónyuge a cargo, 19.660,00 euros sin cónyuge y 18.662,00 euros con cónyuge no a cargo.

¿Cuánto suben las pensiones? / LUIS TEJIDO / EFE

Incapacidad permanente

En incapacidad permanente, la gran incapacidad replica esas cifras más altas: 26.386,00 euros con cónyuge a cargo, 19.660,00 euros sin cónyuge y 18.662,00 euros con cónyuge no a cargo. La absoluta se sitúa en 17.592,00, 13.107,00 y 12.442,00 euros según las tres situaciones familiares, y lo mismo ocurre con la incapacidad total del titular con 65 años. Para la incapacidad total entre 60 y 64 años, las cuantías son 17.592,00 euros con cónyuge a cargo, 12.263,00 euros sin cónyuge y 11.591,00 euros con cónyuge no a cargo. Si la incapacidad total deriva de enfermedad común y el titular es menor de 60 años, el mínimo es 9.663,00 euros tanto con cónyuge a cargo como sin cónyuge, y 9.580,00 euros con cónyuge no a cargo. Además, en la parcial por accidentes de trabajo con titular de 65 años, vuelven las cifras de 17.592,00, 13.107,00 y 12.442,00 euros.

Pensión de viudedad

En viudedad, la tabla recoge mínimos anuales (en la columna sin cónyuge) de 17.592,00 euros para el titular con cargas familiares, 13.107,00 euros para el titular con 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%, 12.263,00 euros para quienes tienen entre 60 y 64 años, y 9.932,00 euros para el titular con menos de 60 años. En orfandad, el mínimo es de 4.011 euros al año por beneficiario, y asciende a 7.882 euros si el beneficiario es menor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%; en orfandad absoluta, el mínimo se incrementa en 9.931,60 euros/año a distribuir entre los beneficiarios. Para la prestación de orfandad, se fijan 11.603 euros si hay un beneficiario y 19.560 euros si hay varios (a repartir). Y en favor de familiares, el mínimo es de 4.011 euros por beneficiario; si no existe viudo ni huérfano pensionistas, se establecen 9.684 euros para un solo beneficiario con 65 años y 9.127 euros si es menor de 65, mientras que con varios beneficiarios el mínimo de cada uno se incrementa con el prorrateo de 5.920,60 euros/año entre todos.