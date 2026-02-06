Buenas noticias para los autónomos: Pedro Sánchez anuncia por sorpresa una nueva ayuda de 7.500 euros

Los autónomos y las pequeñas empresas están de enhorabuena. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva línea de ayudas dotada con 40 millones de euros para facilitar la adquisición de vehículos electrificados, ya sea en propiedad o mediante fórmulas de renting. Se trata de un programa dirigido específicamente a autónomos y negocios con menos de diez empleados, que podrán recibir hasta 7.500 euros por vehículo.

El anuncio lo hizo durante la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en un acto en el que también participó previamente el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Sánchez destacó que esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para impulsar la movilidad sostenible en el ámbito empresarial y acelerar la electrificación del transporte en España.

Beneficiarios de la ayuda

La nueva ayuda contempla como beneficiarios a empresas de muy pequeña dimensión y profesionales autónomos, permitiéndoles optar a esta subvención tanto si adquieren el vehículo como si optan por un contrato de renting o alquiler a largo plazo.

Hasta 7.500 euros

Según las palabras del presidente, esta iniciativa está pensada para apoyar al colectivo autónomo y a las pequeñas empresas en su transición hacia un modelo de movilidad más limpio, al tiempo que se alinea con los objetivos europeos de descarbonización. La ayuda podrá alcanzar los 7.500 euros por solicitante y busca fomentar la renovación de flotas con vehículos menos contaminantes, contribuyendo así tanto a la modernización del tejido productivo como a la reducción de emisiones contaminantes.

Requisitos

Aunque por el momento no se han detallado los requisitos específicos ni el procedimiento de solicitud, sí se ha confirmado que el programa será gestionado por el Ministerio de Industria, al igual que otras iniciativas similares como el programa Auto+. La articulación concreta de esta nueva línea de subvenciones se conocerá más adelante.

Sánchez subrayó durante su intervención que esta medida responde a la firme apuesta del Gobierno por la movilidad eléctrica y que “no vamos a dar un paso atrás” en esta transformación. También señaló que este modelo no solo contribuye a la sostenibilidad medioambiental, sino que mejora la competitividad de los negocios que lo adoptan. La transición energética, afirmó, es una palanca de productividad y de respuesta a la emergencia climática.

Esta nueva ayuda pública de hasta 7.500 euros supone una oportunidad directa para miles de autónomos y microempresas, que podrán acceder a un importante incentivo económico para incorporar vehículos electrificados a sus actividades.