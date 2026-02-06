Hacienda confirma una nueva deducción en el IRPF: hasta 340 euros si cobras menos de esta cantidad

Estamos en febrero pero muchos tienen marcada ya una fecha en el calendario: la del inicio de la campaña de la declaración de la Renta. Y es que esta viene acompañada cada año de dudas sobre los derechos fiscales de los contribuyentes, especialmente en lo que respecta a las deducciones. Estas rebajas fiscales permiten reducir el importe a pagar o aumentar la cantidad a devolver en función de diferentes circunstancias personales, familiares o económicas.

Las deducciones cobran aún más relevancia para los trabajadores y pensionistas con ingresos ajustados. Por esta razón, el Gobierno ha aprobado una nueva deducción en el IRPF, destinada a quienes perciben rentas laborales más bajas.

Hasta 340 euros

A partir de este año entra en vigor una nueva deducción de hasta 340 euros en el IRPF para personas con ingresos reducidos. Esta medida, ya confirmada por la Agencia Tributaria, beneficiará principalmente a trabajadores y pensionistas con rentas anuales iguales o inferiores a 18.276 euros, cifra que coincide con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El ajuste está publicado en el BOE y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, por lo que ya será aplicable en la declaración de la Renta correspondiente a ese ejercicio.

Requisitos

Para acogerse a esta deducción, Hacienda establece dos requisitos esenciales: por un lado, que los rendimientos íntegros del trabajo no superen los 18.276 euros anuales y, por otro, que el resto de rentas del contribuyente no excedan los 6.500 euros al año. En caso de superar cualquiera de estos límites, se pierde el derecho a aplicar la deducción.

¿Cuánto es la deducción máxima?

La cuantía no será fija para todos los beneficiarios. Según ha explicado Hacienda, el importe de la deducción variará en función del nivel exacto de ingresos. Así, quienes declaren un salario anual igual o inferior a 16.576 euros tendrán derecho a la deducción máxima de 340 euros. A partir de esa cifra y hasta los 18.276 euros, el importe se irá reduciendo progresivamente, de forma que el impacto será menor conforme se acerque al umbral superior.

Este ajuste fiscal llega tras el aumento del SMI, que provocó que aproximadamente un 20 % de los trabajadores que hasta entonces no tributaban, pasasen a tener obligaciones fiscales con Hacienda. El cambio generó un conflicto entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, ya que medio millón de personas con salarios mínimos comenzaron a tributar por el IRPF. Como resultado, se consensuó esta deducción específica para evitar penalizaciones fiscales a los trabajadores con menores ingresos y suavizar la progresividad excesiva que afectaba a quienes superaban levemente el SMI.

Hacienda ha aclarado que esta deducción no es una ayuda directa ni una paga extra, sino que se trata de un ajuste en el cálculo del impuesto. Es decir, no se recibe un ingreso automático, sino que la rebaja se aplica sobre la cuota resultante del IRPF. En términos prácticos, esto puede traducirse en una devolución mayor o una reducción del importe a pagar al presentar la declaración.

El impacto del cambio se percibirá de forma diferente según el perfil del contribuyente. Notarán más el beneficio aquellos con salarios bajos o pensiones ajustadas, así como quienes tengan mínimos personales y familiares elevados, o retenciones muy próximas al límite legal. Para las rentas altas, en cambio, el efecto será mínimo o inexistente. Además, si las empresas no actualizan las retenciones mensuales con el nuevo marco fiscal, el efecto se reflejará principalmente al hacer la Renta, no en las nóminas del año.

La Agencia Tributaria ha subrayado que se trata de una medida estructural que se incorpora al diseño del impuesto. Por tanto afectará a todas las declaraciones del IRPF a partir de 2026. El contribuyente no deberá solicitar nada adicional para aplicarla: el nuevo cálculo se incorporará automáticamente al borrador y a la liquidación final. No obstante, se recomienda revisar con cuidado los datos fiscales para asegurarse de que las condiciones personales y las retenciones estén correctamente reflejadas.