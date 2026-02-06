Ignacio de la Calzada, abogado: "No te jubiles si puedes cobrar una incapacidad permanente"

Cuando una persona se encuentra en edad avanzada y sufre determinadas enfermedades que le dificultan continuar con su trabajo, algunos suelen preguntarse si es mejor solicitar la jubilación o intentar acceder a una pensión por incapacidad permanente. La decisión no es sencilla y depende de múltiples factores, como los años cotizados, el tipo de dolencia, la edad y las posibilidades reales de seguir trabajando. Elegir mal puede suponer una pérdida económica considerable en la pensión futura.

El abogado Ignacio de la Calzada aclara que, ante esta disyuntiva, no solo hay que pensar en si es posible acceder a una incapacidad, sino también en si conviene hacerlo desde el punto de vista económico y de cotización. “Cuando tienes cierta edad y tienes algunas enfermedades y te planteas si puedes pedir una incapacidad, no hay que ver solo si te la van a dar, sino que también hay que ver si te compensa pedir una u otra”, advierte el letrado.

Jubilación

En el caso de la jubilación, De la Calzada recuerda que es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años para tener derecho al 50 % de la pensión. Si se han cotizado menos de 15 años, ya se sabe que la incapacidad puede ser la mejor opción, ya que podría abrir la puerta a prestaciones que no serían accesibles vía jubilación. Pero a partir de los 15 años cotizados, entran en juego otras variables clave para calcular si compensa más una opción u otra.

Para poder acceder al 100 % de la pensión de jubilación, se exige haber cotizado más de 36 años, y para jubilarse con 65 años sin penalización, se necesita un mínimo de 38 años y medio cotizados. El abogado lo explica con claridad: “Si quisieras jubilarte primero para poder acceder con 65 años, tendrías que haber cotizado 38 años y medio, y luego para tener el cien por cien de la pensión, 36 años cotizados”. Estos datos son fundamentales a la hora de hacer cálculos y comparar con lo que podría obtenerse por incapacidad.

Muchísima gente se jubila sin saber que podría estar cobrando una incapacidad permanente / INFORMACIÓN

Incapacidad permanente

Por otro lado, en la vía de la incapacidad, hay dos grados principales: la incapacidad permanente total,que da derecho a percibir el 75 % de la base reguladora, y la incapacidad absoluta, que permite cobrar el 100 %. Pero, tal como advierte De la Calzada, no es seguro que la Seguridad Social conceda una u otra, ya que cada caso se estudia de forma individual y no existe un derecho automático a obtener el grado máximo.

“Si tienes una serie de lesiones, pero tienes 35 años cotizados, tienes que plantearte si te sale a cuenta o no”, explica el abogado. En su experiencia, es habitual que, aun con dolencias importantes, la Seguridad Social reconozca solo la incapacidad total, y pasarías a cobrar un 75 % de tu base reguladora, mientras que, si esperases unos años más, podrías acceder a la jubilación con el 100 %.

La incapacidad no es nada seguro y su aplicación dependerá de muchos factores médicos y administrativos. “Te van a dar entre un 75 % y un 100 % de tu base reguladora”, señala, por lo que puede ser interesante para personas a las que aún les queden bastantes años para jubilarse y que no llegarían a obtener el 100 % de la pensión si esperasen. En cambio, la jubilación puede convenir más si te quedan pocos años, ya has cotizado lo suficiente y posiblemente puedas acceder a una jubilación completa con el 100 % a los 65 años.

Aun así, el abogado insiste en que cada caso debe estudiarse y valorarse de forma individual, teniendo en cuenta los años cotizados, la edad, el tipo de dolencia y las expectativas de evolución. La decisión no debe tomarse a la ligera ni dejarse guiar por rumores o consejos genéricos: lo recomendable es acudir a un especialista en derecho laboral o de Seguridad Social para analizar la situación concreta y evitar pérdidas económicas innecesarias.