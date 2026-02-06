Última hora del SEPE: busca trabajadores para empleos de 30.000 euros anuales

Aunque mucha gente no lo sepa, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no solo gestiona prestaciones y ayudas, también actúa como enlace entre empresas y personas que buscan trabajo. Una de sus herramientas más útiles es ‘Empléate’, su portal de empleo, pensado para centralizar ofertas y facilitar la búsqueda de oportunidades en todo el territorio.

Una de las principales ventajas de usar ‘Empléate’ es que ofrece un entorno gratuito y público, con vacantes de perfiles muy distintos, desde empleo general hasta puestos más especializados. Además, al estar vinculado al SEPE, permite conectar con recursos que van más allá de “echar currículums”: orientación laboral, programas de formación, certificados de profesionalidad y apoyo para mejorar la empleabilidad.

El portal de empleo ofrece muchas posibilidades ya que puedes filtrar por provincia, ocupación, tipo de contrato o tipo de jornada, guardar búsquedas y seguir ofertas sin depender únicamente de portales privados.

Una de las oficinas que comparten el Sepe y el servicio autonómico de empleo Labora en Alicante. / DAVID REVENGA

Ofertas de empleo destacadas del SEPE

Además, ‘Empléate’ se actualiza a diario por lo que todos los días tendrás a tu alcance una oferta de empleos en todo el país. Así, las ofertas de hoy, viernes 6 de febrero, que creemos más destacadas son las siguientes:

Electromecánico industrial en Barcelona. Se buscan dos personas para mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria industrial y resolución de averías. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 30.000 euros brutos al año.

Técnico comercial. Una empresa portuguesa de balanzas busca a un comercial para sus productos y que esté en coordinación con los equipos de Portugal y Bilbao. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 32.000 y 35.000 euros brutos al año.

Contable en Barcelona. Se busca a una persona con experiencia en gestión administrativa y financiera para realizar labores de facturación, asientos contables, presentación de IVA, IRPF, etc. Se ofrece un contrato indefinido con jornada flexible y un sueldo bruto anual de entre 10.380 y 27.600 euros.

Responsable de compras en el sector del metal en Barcelona. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario partido y un sueldo de 27.600 euros brutos al año.

Se busca a tres albañiles para Zamora. Se realizan trabajos de obra nueva y reformas. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 24.500 y 30.000 euros brutos al año.

Se buscan dos electricistas para Oviedo. Se trata de una empresa del sector industrial/servicios y entre sus labores está la de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 26.500 y 29.500 euros brutos al año.