Última hora del SEPE: busca trabajadores para empleos de 30.000 euros anuales
El portal de empleo 'Empléate' publica a diario ofertas de trabajo y estas son las más destacadas de este viernes
Aunque mucha gente no lo sepa, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no solo gestiona prestaciones y ayudas, también actúa como enlace entre empresas y personas que buscan trabajo. Una de sus herramientas más útiles es ‘Empléate’, su portal de empleo, pensado para centralizar ofertas y facilitar la búsqueda de oportunidades en todo el territorio.
Una de las principales ventajas de usar ‘Empléate’ es que ofrece un entorno gratuito y público, con vacantes de perfiles muy distintos, desde empleo general hasta puestos más especializados. Además, al estar vinculado al SEPE, permite conectar con recursos que van más allá de “echar currículums”: orientación laboral, programas de formación, certificados de profesionalidad y apoyo para mejorar la empleabilidad.
El portal de empleo ofrece muchas posibilidades ya que puedes filtrar por provincia, ocupación, tipo de contrato o tipo de jornada, guardar búsquedas y seguir ofertas sin depender únicamente de portales privados.
Ofertas de empleo destacadas del SEPE
Además, ‘Empléate’ se actualiza a diario por lo que todos los días tendrás a tu alcance una oferta de empleos en todo el país. Así, las ofertas de hoy, viernes 6 de febrero, que creemos más destacadas son las siguientes:
- Electromecánico industrial en Barcelona. Se buscan dos personas para mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria industrial y resolución de averías. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 30.000 euros brutos al año.
- Técnico comercial. Una empresa portuguesa de balanzas busca a un comercial para sus productos y que esté en coordinación con los equipos de Portugal y Bilbao. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 32.000 y 35.000 euros brutos al año.
- Contable en Barcelona. Se busca a una persona con experiencia en gestión administrativa y financiera para realizar labores de facturación, asientos contables, presentación de IVA, IRPF, etc. Se ofrece un contrato indefinido con jornada flexible y un sueldo bruto anual de entre 10.380 y 27.600 euros.
- Responsable de compras en el sector del metal en Barcelona. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario partido y un sueldo de 27.600 euros brutos al año.
- Se busca a tres albañiles para Zamora. Se realizan trabajos de obra nueva y reformas. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 24.500 y 30.000 euros brutos al año.
Se buscan dos electricistas para Oviedo. Se trata de una empresa del sector industrial/servicios y entre sus labores está la de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 26.500 y 29.500 euros brutos al año.
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
- Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
- Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
- La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
- Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante