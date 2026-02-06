Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura"El honorable Barcala"Sarampión AlicanteProtesta AyuntamientoCortes tráfico VoltaSubida mar TorreviejaAire tropical
instagramlinkedin

Última hora del SEPE: busca trabajadores para empleos de 30.000 euros anuales

El portal de empleo 'Empléate' publica a diario ofertas de trabajo y estas son las más destacadas de este viernes

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido / Eva Abril

O. Casado

O. Casado

Aunque mucha gente no lo sepa, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no solo gestiona prestaciones y ayudas, también actúa como enlace entre empresas y personas que buscan trabajo. Una de sus herramientas más útiles es ‘Empléate, su portal de empleo, pensado para centralizar ofertas y facilitar la búsqueda de oportunidades en todo el territorio.

Una de las principales ventajas de usar ‘Empléate’ es que ofrece un entorno gratuito y público, con vacantes de perfiles muy distintos, desde empleo general hasta puestos más especializados. Además, al estar vinculado al SEPE, permite conectar con recursos que van más allá de “echar currículums”: orientación laboral, programas de formación, certificados de profesionalidad y apoyo para mejorar la empleabilidad.

El portal de empleo ofrece muchas posibilidades ya que puedes filtrar por provincia, ocupación, tipo de contrato o tipo de jornada, guardar búsquedas y seguir ofertas sin depender únicamente de portales privados. 

Una de las oficinas que comparten el Sepe y el servicio autonómico de empleo Labora en Alicante.

Una de las oficinas que comparten el Sepe y el servicio autonómico de empleo Labora en Alicante. / DAVID REVENGA

Ofertas de empleo destacadas del SEPE

Además, ‘Empléate’ se actualiza a diario por lo que todos los días tendrás a tu alcance una oferta de empleos en todo el país. Así, las ofertas de hoy, viernes 6 de febrero, que creemos más destacadas son las siguientes:

  • Electromecánico industrial en Barcelona. Se buscan dos personas para mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria industrial y resolución de averías. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 30.000 euros brutos al año.
  • Técnico comercial. Una empresa portuguesa de balanzas busca a un comercial para sus productos y que esté en coordinación con los equipos de Portugal y Bilbao. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 32.000 y 35.000 euros brutos al año.
  • Contable en Barcelona. Se busca a una persona con experiencia en gestión administrativa y financiera para realizar labores de facturación, asientos contables, presentación de IVA, IRPF, etc. Se ofrece un contrato indefinido con jornada flexible y un sueldo bruto anual de entre 10.380 y 27.600 euros.
  • Responsable de compras en el sector del metal en Barcelona. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario partido y un sueldo de 27.600 euros brutos al año.
  • Se busca a tres albañiles para Zamora. Se realizan trabajos de obra nueva y reformas. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 24.500 y 30.000 euros brutos al año.

Noticias relacionadas y más

Se buscan dos electricistas para Oviedo. Se trata de una empresa del sector industrial/servicios y entre sus labores está la de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 26.500 y 29.500 euros brutos al año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
  4. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  5. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  6. Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
  7. El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
  8. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La patrona de Benidorm cumple cien años: la ciudad se vuelca en el aniversario en un fin de semana nutrido de actos

La patrona de Benidorm cumple cien años: la ciudad se vuelca en el aniversario en un fin de semana nutrido de actos

María López: "Vamos a exponer los ganadores de Miradas de los últimos años en La Lonja"

Pacientes con fibromialgia de Elda y Petrer reclaman más atención sanitaria: "No somos invisibles"

Pacientes con fibromialgia de Elda y Petrer reclaman más atención sanitaria: "No somos invisibles"

El Horneo Eón renueva a los alicantinos Domenech y Moreno

El Horneo Eón renueva a los alicantinos Domenech y Moreno

Misterio resuelto: el origen de las aguas fecales que obligaron a cerrar varias veces Cala La Mosca de Orihuela

Misterio resuelto: el origen de las aguas fecales que obligaron a cerrar varias veces Cala La Mosca de Orihuela

Tecnología con firma alicantina que descarta efectos secundarios de nuevos fármacos en el corazón

Tecnología con firma alicantina que descarta efectos secundarios de nuevos fármacos en el corazón

Sarabia habla sobre la salida de Álvaro Núñez

Tracking Pixel Contents