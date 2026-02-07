Hasta 900 euros al mes incluso después de los 60 años: la pensión de orfandad que muchos desconocen

La pensión de orfandad en España es una ayuda económica que concede la Seguridad Social y que está destinada a compensar la pérdida de ingresos que supone el fallecimiento de uno o ambos progenitores. Es común pensar que esta prestación está asociada casi exclusivamente a menores de edad o a jóvenes. No obstante, muchas personas desconocen que esta ayuda puede mantenerse, incluso en la edad adulta y superar los 900 euros.

El no conocer esta información provoca que miles de personas no soliciten una subvención a la que podrían tener derecho si cumplen determinados requisitos, perdiendo así un ingreso que se puede tornar clave, sobre todo a edades más avanzadas.

El mito de la edad y la pensión de orfandad

De acuerdo con la norma general, se establece que la pensión de orfandad se extingue por cumplir los 25 años. Sin embargo, existen algunas excepciones, según la Ley General de la Seguridad Social, que eliminan cualquier límite de edad.

Desde el pasado año, la interpretación del artículo 224 ha introducido matices relevantes en el acceso y mantenimiento de la pensión de orfandad, aclarando que el derecho a la pensión no se pierde automáticamente por llegar a una edad concreta. En ciertos supuestos, la pensión puede mantenerse incluso después de los 60 años.

Quién puede cobrar la pensión de orfandad en edad adulta

Una de las situaciones más claras para poder cobrar la pensión de orfandad en edad adulta es el de las personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Si este caso se produce cuando la persona tiene menos de 21 años o mientras que era beneficiaria de la pensión, no existe límite de edad para continuar cobrando la pensión.

Al mismo tiempo, desde 2025 se ha reforzado la protección de otro colectivo especialmente vulnerable: las personas mayores de 52 años que convivieron y cuidaron de forma continuada al progenitor fallecido. La medida persigue proteger a quienes dedicaron gran parte de su vida al cuidado familiar sin poder desarrollar su carrera laboral.

Cuánto dinero se puede cobrar por la pensión de orfandad

¿Cómo se calcula la cuantía de la pensión? Se debe aplicar, con carácter general, el 20% de la base reguladora del progenitor fallecido por cada beneficiario. En situaciones de orfandad simple, es decir, cuando sobrevive uno de los progenitores, la pensión mínima ronda los 267,50 euros mensuales.

En el caso de la orfandad absoluta, cuando han fallecido ambos progenitores y no existen otras prestaciones de supervivencia, la cuantía puede incrementarse de forma significativa y llegar a superar los 900 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas. El trámite para solicitarla debe realizarse ante el INSS, de forma presencial o telemática, aportando la documentación necesaria.